"Схоже на оголошення війни": як Трамп починає правити та що західні ЗМІ пишуть про "золоту еру"

20 січня 2025 року у ротонді Капітолія відбулася інавгурація 47-го президента США. Ним став Дональд Трамп. Традиційно до події була прикута увага всього світу.

24 Канал розповідає про основні моменти дійства, що про це пишуть західні ЗМІ, а також про перші кроки вже чинного президента США на знайомій для себе посаді.

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Інавгурація. Вкрадене шоу Дональда Трампа

Почати варто з того, що шоу у Трампа вкрали, і це зробили найближчі до нього люди. Дружина Меланія обрала для церемонії образ максимально закритий і його вінцем (буквально) став чудернацький капелюх, на який дизайнерів надихнули чи то металеві шоломи часів західноєвропейського Середньовіччя, чи то солом'яні брилі часів сьоґунату.

Так чи інакше, але перша леді в цьому витворі дизайнерської думки стала недосяжною навіть для власного чоловіка та миттєво перетворилася на мем.

Як Трамп намагався дотягнутися до Меланії через капелюшок: дивіться відео

Ще далі пішов найбагатший урядовець галактики Ілон Маск. Той у розширенні власної свідомості та особистісному пізнанні так наповнився, що явно був дуже далеко, щонайменше десь у районі Марса. Після серії чудернацьких кульбітів та неймовірної мімічної гри двічі видав римський салют, більш відомий у певних колах як зіга.

Як Маск видав римський салют: дивіться відео

На цьому тлі Дональд Трамп не міг не виглядати взірцем адекватності та пройшов весь церемоніал чинно та навіть шляхетно та потім все ж дав собі волю, потанцювавши з шаблею під уже легендарний хіт.

Трамп і його танці з шаблею перед розрізанням торта: дивіться відео

Якщо ж уже прискіпуватися, то президент не поклав руку на Біблію протягом складання присяги. Та ніхто поганого знаку в цьому чомусь не побачив, а ревні християни взагалі-то основа трампового електорату. Тобто якщо в них не виникло питань, то чому вони мають з’явитись у будь-кого іншого?

А далі була інавгураційна промова, що тривала майже 30 хвилин.

Традиційно цей жанр передбачає вишукані слова та окреслення світлих перспектив і амбітних планів. Дональд Трамп вирішив трішки все спростити й виголосив промову в стилі шкільного твору "Як я провів літо", тільки розповідав про наступні 4 роки.

У підсумку люди запам'ятали, що президент заборонить Мексиканську затоку і дозволить Американську, скасує, на його думку, надмірні гендери і залишить лише два, а головне – знову зробить Америку великою.

Нічого принципово нового (крім, мабуть, прапору на Марсі) у цій компіляції з будь-якого трампового мітингу ми не почули, бо депортації незаконних мігрантів, натяки на територіальну експансію і марення минулою величчю – це все ж було вже.

Як і анонс торгівельних війн та черговий пошук синонімів до рейганівського принципу зовнішньої політики "мир через силу", але без конкретики.

Про Україну чи Росію під час промови ми не почули (Трамп заявив лише, що хоче закінчити війни у світі). Це може означати будь-що – від ігнорування проблеми до небажання розкривати карти, а також відсутності реального плану чи навіть розуміння ситуації.

Причини можуть бути різні, і гадати на промовах людини, чия фішка "непередбачуваність" – доволі невдячна справа. Куди простіше дивитися на реальні дії. Добре, що їх у першу добу "великого повернення" було чимало.

Заочна полеміка з Байденом і перші укази Трампа

У The Washington Post написали, що після інавгурації Трамп показово "швидко перейшов до впровадження великих змін – та це лише початок". Видання пише, що традиційну церемонію інавгурації Трамп "перетворив на дещо нетрадиційне".

На інавгурації Джо Байден сидів "з похмурим обличчям", слухаючи, як Трамп "рве на шматочки політику його адміністрації, а також адміністрацій інших присутніх президентів, встановлюючи новий курс для країни, який передбачає глибокі та суперечливі зміни".

Традиційно в перші дні на посаді президент США схвалює низку указів. Це такі собі символічні кроки, що відображають передвиборчі обіцянки кандидата, а також нищать спадок попередника. Доволі часто це нагадує політичний пінг-понг, розтягнутий на роки. І якщо раніше це були накази типу заміни "Кока-коли" в Білому домі на "Пепсі" і навпаки, то нині ставки піднято.

Хоча про "Кока-колу" Трамп також не забув. У нього буде спеціальна кнопка для виклику офіціанта з напоєм, але "Кола" буде дієтичною.

Новий президент підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди, скасований Байденом і введений під час першої каденції Трампа.

Таким чином, США повернулися до клубу в складі Ірану, Лівії та Ємену – єдиних країн, які залишаються поза угодою 2015 року. США – друга країна за обсягами викидів парникових газів (після Китаю), а також найбільший виробник нафти та природного газу.



Нагадаємо, що Паризька угода передбачає обмеження глобального потепління до 1,5°C (2,7°F) порівняно з доіндустріальним рівнем для запобігання різким змінам клімату.

Також Трамп повернув Кубі статус держави – спонсора тероризму, якого її нещодавно позбавив Байден.

А крім того, новий президент знову оголосив про вихід із ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) – такий самий трюк Трамп робив під час першої каденції. Це рішення було скасовано Байденом у його перший день на посаді, то ж нині Трамп повертає попереднику борг.

Усього ж Трамп у перший день скасував 78 указів Байдена.

Зокрема, новий президент:

скасував укази Байдена щодо обмежень та регуляцій в сфері штучного інтелекту;

скасував указ Байдена щодо прав трансгендерів, зокрема їм знову заборонили служити в армії (цей бан також був скасований Байденом і нині повертається);

скасував накладені Байденом санкції на єврейських поселенців на на Західному березі річки Йордан;

ініціював розслідування проти членів команди Байдена.

Той деяких встиг помилувати (достроково), проте, вочевидь, не всіх, тож далі побачимо цікаві епізоди полювання на відьом.

Також Трамп підписав укази, які передбачають:

помилування близько 1200 учасників штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Також Трамп наказав Мінʼюсту закрити сотні справ і звільнити підсудних, звинувачуваних у змовах з метою повалення влади;

повернення смертної кари на федеральному рівні;

на федеральному рівні; скасування усіх DEI-програм ("різноманітності, справедливості та інклюзивності") у федеральних органах влади та звільнення усих федеральних службовців, які ними опікуються;

запровадження надзвичайної ситуації на кордоні з Мексикою, проведення масової депортації нелегальних іммігрантів. Трамп заборонив розміщення біженців в США і відновлення прикордонної політики Remain in Mexico;

скасування віддаленого режиму роботи у федеральних органах;

запит до Держдепу щодо розглядання питання визнання наркокартелів терористичними організаціями;

скасування права на громадянство за фактом народження в США;

оголошення надзвичайного стану в енергетиці, що дозволить збільшити буріння та видобуток нафти й газу в США ;

; відстрочення блокування в США ТікТок на 75 днів;

перейменування Мексиканської затоки на Американську;

діти, народжені в США, більше не набудуть американського громадянства, якщо батьки не мають там законного статусу.

Також Трамп вже звільнив понад 1000 урядовців часів Байдена. Мабуть, найбільш емоційно він відправляв на пенсію голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, із яким мав давні рахунки. Але на цьому все, бо Байден це передбачив і виписав генералу наперед прощення всіх гріхів (так можна).



Тож Трампу залишалося знущатися хіба над портретом Міллі – його пафосно зняли та винесли з Білого дому в невідомому напрямку. Крім того, під звільнення потрапив навіть шеф-кухар Білого дому Хосе Андрес.

Але повернемося до більш серйозних питань. Очікується, що з 1 лютого 2025 року розпочнеться торгова війна США з Мексикою та Канадою, якщо останні нічого не зроблять із нелегальними постачами до США фентанілу, синтетичного опіоїду, який нині спричинив справжню епідемію серед американських низів.

І хоча ноги фентанілу ростуть аж з Китаю, платити підвищенням мит до 25% за це доведеться, схоже, Канаді та Мексиці. При цьому не можна сказати, що країни не винні, бо ситуація на кордонах дійсно залишає бажати кращого, але є питання й до американських силовиків, але їм ніякої війни Трамп наразі не обіцяє.

Натомість напружитись варто Іспанії, бо її президент США чомусь сплутав з Південною Африкою та записав до числа учасниць БРІКС, а значить, країна може отримати мита в розмірі 100%. Мабуть, у цей момент в іспанських дипломатів стався мікроінфаркт. Сподіваємося, з ними все буде добре, а от реальним учасникам БРІКС варто задуматися.

Як Трамп погрожував Іспанії: дивіться відео

Що про інавгурацію Трампа пишуть західні ЗМІ

Хоча Трамп повернувся в Білий дім так, ніби нікуди й не йшов із нього, його перший день на посаді показав, що другий строк політика на чолі США відрізнятиметься, і про це пише американська преса.

Цього разу він привів до влади абсолютно лояльну команду, доповнив інавгурацію показовим швидким стартом за допомогою низки радикальних указів і спробував показати, що керуватиме країною на власних умовах. Про це мовиться у статтях провідних американських ЗМІ, які аналізують інавгурацію і перший день при владі 47-го президента США.

Було щось майже сюрреалістичне в тому, щоб бачити Трампа за робочим столом "Резолют" (стіл 19 століття, який використовують президенти в Овальному кабінеті) в поспіхом оновленому Овальному кабінеті – наче він звідси і не йшов,

– написали в CNN.

Агентство AP вийшло із заголовком про брехню і маніпуляції Трампа в своїй промові. За даними журналістів, президент США в своїй інавгураційній промові зробив кілька заяв, що вводять в оману, зокрема тих, що стосуються імміграції, економіки, електромобілів і Панамського каналу.

Ось кілька з них:

Трамп сказав, що уряд США не захищає своїх громадян, але надає притулок "небезпечним злочинцям, багато з яких перебували у в’язницях і психіатричних установах і незаконно проникли в нашу країну з усього світу" – насправді жодних доказів цьому немає;

і незаконно проникли в нашу країну з усього світу" – насправді жодних доказів цьому немає; Трамп звинуватив Байдена в рекордній інфляції – насправді ж в інші періоди спостерігалися вищі показники інфляції, наприклад 1980 року вона перевищувала 14%. Після зростання протягом перших півтора року правління Байдена інфляція в США досягла піку в 9,1% в червні 2022 року. Станом на грудень вона знизилася до 2,9%.

– насправді ж в інші періоди спостерігалися вищі показники інфляції, наприклад 1980 року вона перевищувала 14%. Після зростання протягом перших півтора року правління Байдена інфляція в США досягла піку в 9,1% в червні 2022 року. Станом на грудень вона знизилася до 2,9%. Трамп пообіцяв "скасувати мандат на електромобілі", щоб "врятувати автопромисловість" США – насправді такого мандата не існує. У квітні 2023 року Агентство з охорони довкілля оголосило про обмеження на викиди парникових газів від легкових автомобілів. Водночас правило не вимагає від виробників збільшувати продажі електромобілів, а лише встановлює обмеження і дозволяє автомобільним компаніям обирати, як їх дотримуватися.

Трамп звинуватив Китай у тому, що Пекін "експлуатує Панамський канал" – насправді Китай не керує каналом. Адміністрація каналу також відповіла на звинувачення Трампа в несправедливому ціноутворенні та наголосила, що правила однакові для всіх. Трамп також заявив, що США втратили 38 тисяч життів під час будівництва Панамського каналу.

The Guardian зазначив, що офіційна кількість загиблих під час будівельних робіт — близько 5600 людей і, хоча реальна кількість може бути вищою, загиблі переважно були робітниками з островів Карибського басейну, зокрема Антигуа, Барбадосу та Ямайки.

У промові Трампа були згадки і про Панаму, Китай, Мексику, Ізраїль і навіть Марс, але ні Україна, ні Росія не були згадані. Це мовчання можна трактувати по-різному, але, на думку CNN, два варіанти видаються найімовірнішими:

Тепер, коли Трамп офіційно отримав виконавчу владу, він не хоче давати публічні коментарі щодо своєї позиції і термінів завершення війни. Це було б найбільш прагматичним підходом: складне завдання не потребує додаткового тиску у вигляді публічного зворотного відліку.

Трамп усвідомив, що швидка перемога недосяжна і реальність війни виявилася набагато складнішою, ніж він припускав. Це може означати готовність до затяжного процесу, який потенційно може зіграти на руку Путіну. Кремль міг би скористатися втомою Заходу, ослабленням єдності союзників та пошуком швидкого, але невигідного для України завершення конфлікту, що лише посилить агресією Росії.

The New York Times пише, що день інавгурації зафіксував для Трампа момент легітимізації та виправдання самого себе та своїх прихильників. Видання наголошує на "тріумфі", зазначаючи, що Трамп "не гаяв часу, окресливши амбітну програму часто суперечливих політичних кроків", яка, за його словами, має на меті "повернути нашу республіку" та очистити її від "ворогів".

Інавгурація Трампа відбулася в тій самій будівлі, де 4 роки тому натовп його прихильників лютував у невдалій спробі змінити результати програних ним виборів, що 20 січня стало кульмінацією політичного повернення, якого ще не було в історії США,

– зазначає видання.

У NYT вважають інавгураційну промову Трампа схожою до його виступу під час інавгурації в 2017 році, оскільки він знову "намалював похмурий портрет країни, що стоїть на колінах і яку тільки він може підняти".



Водночас відання зауважило, що цього разу Трамп у своїй промові відмовився навіть від тих об'єднавчих штрихів і закликів до нації, які озвучував в 2017 році та які зазвичай вносять у свої звернення всі президенти США після складання присяги.



Скриншот передовиці NYT

У CNN підкреслили, що "Трамп має зараз величезну владу, щоб покласти початок своїй новій золотій ері". За лічені години після вступу на посаду новий він скористався широкими виконавчими повноваженнями, "намагаючись знищити суттєві шматки спадщини Джо Байдена та продемонструвавши, що він планує скористатися досвідом своїх невдач під час першого строку, щоб провернути трансформацію президентства".

Усе це зачіпає саму суть однієї з багатьох суперечностей у русі Трампа. Новий президент захоплюється конфронтаційним мачо-підходом, який підживив його підтримку серед молодих чоловіків. Його політична кар'єра була побудована на прагненні до конфліктів і розгромі конкурентів. Водночас Трамп позиціонує себе як людину, яка покладе край конфліктам і започаткує мир,

– впевнені в АР.

The Wall Street Journal так описує перший день Трампа при владі:

Через чотири роки після того, як він залишив Вашингтон, і менш ніж через дві години після того, як він знову став президентом, Трамп чітко дав зрозуміти, що він правитиме на власних умовах і не зацікавлений у приховуванні тих своїх якостей, які допомогли забезпечити його повернення в Білий дім.

Перший день Трампа на посаді засвідчив, що він "продовжить грати в пінг-понг між серйозним і приголомшливим. На відміну від 2017 року, коли Трамп прибув у Вашингтон як аутсайдер із незначними політичними зв’язками, цього разу він повертається з більшим знанням про те, як тиснути на важелі управління, як втілювати в життя свої плани і як боротися з тими, хто може стояти на його шляху,

– підсумували в WSJ.



Скриншот із сайту WSJ

Тим часом The Guardian назвав повернення Трампа історичним моментом, але в негативному контексті:

Коли буде написано некролог планети Земля, в ньому, можливо, буде виділено особливе місце подіям 20 січня 2025 року... Руйнівник людства, який залишив слід хаосу та розбрату за свої перші чотири роки, повернувся з подвоєною силою,

– пишуть у газеті.

Німецький Der Spiegel закликав Європу "згадати про свою силу" і кинути виклик Трампу. Видання наголошує, що міжнародний порядок і міжнародне право більше не мають значення для нового президента США, який "безжально відстоює інтереси Сполучених Штатів".

Поява Трампа принаймні вносить ясність: ми, європейці, повинні, нарешті, навчитися забезпечувати власну безпеку,

– пише Der Spiegel.

Французька Le Figaro відзначає парадоксальність ситуації: Трамп позиціонує себе як миротворця та об’єднувача, водночас оголошуючи про територіальні претензії та надзвичайний стан на кордоні.

Financial Times звернуло увагу на скандальність заяв Трампа щодо територіальних претензій:

Звучало дуже схоже на оголошення війни – вперше в історії інавгураційних промов США. Видання також відзначає різкий контраст між Трампом та його попередниками, що "швидше сигналізував про зміну режиму, ніж про звичайну передачу влади".

Що Трамп сказав про Україну, Росію, війну та 90 днів зупинки допомоги

Україну ж серед перших указів найбільше цікавить ініціатива Трампа про зупинку на 90 днів усіх програми зовнішньої допомоги США. Українці миттєво екстраполювали цю ситуацію на себе, але дарма.

Річ у тім, що програми допомоги Україні, схвалені Конгресом США, вже практично вичерпані, а нових Трамп і без того наразі не обіцяв. Як можна зрозуміти з уривків інтерв’ю його представників, наразі команда Трампа буде аналізувати та окреслювати можливості.

Детально Трамп заморозив допомогу від США на 90 днів: чи залишиться Україна без підтримки на цей час

При цьому програма допомоги Україні Presidential Drawdown Authority (PDA) буде діяти й надалі, оскільки це спеціальний акт президента. По ній Україна навесні має отримати зброї на суму близько 2 мільярдів доларів (чи навіть більше, адже можливе бухгалтерське переоцінювання).

Отже, ця ініціатива Трампа не про Україну, а для задоволення виборців, яким цілий рік розповідали, що адміністрація Байдена тринькає гроші. Нині ж потрібно перегрупуватися та придумати, як пояснити, щоб це все було мудро та необхідно. Так вже було, і наразі хвилюватися, що знайти вірну тональність не вийте, точно не варто. Тим більше що Україна нині не гола-боса, а має щонайменше річний баланс міцності.

Натомість відповіді Трампа на запитання ЗМІ (вже як президента) вказують на те, що він починає входити у курс справ і вже рахує не тільки американські гроші, але й російські.

Я маю поговорити з президентом Путіним. Нам потрібно буде дізнатись. Він не може бути в захваті, справи в нього йдуть не так добре. Більшість людей думали, що війна закінчиться за тиждень, а зараз це вже три роки. Це не виставляє його в хорошому світлі. Йому було б дуже добре закінчити цю війну … Майже мільйон російських солдатів вбито. Близько 700 000 українських солдатів вбито. Росія більша, вона може втратити більше солдатів. Але так не можна керувати країною… Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін, можливо, і ні. Але йому слід укласти угоду. Не укладаючи її, він руйнує Росію. Думаю, Росія буде у великій халепі: гляньте на їхню економіку, на інфляцію. Я з ним добре ладнаю. Надіюсь, що він захоче укласти угоду,

– Трамп чи не вперше відкрито говорить про слабкість Росії.

Залишимо оцінки втрат на совісті Трампа і сконцетруємося на сенсах заяви, а вони дійсно чи не вперше ставлять Росію в очах президента США в слабку позицію. Пригадайте, раніше він говорив, що неможливо перемогти росіян: це не вдалося ані Наполеону, ані Гітлеру. Тоді це лунало з вуст Трампа, немов вирок, але він не зважав на факт, що в обох випадках союзником Росії в перемогах був Захід, точніше, він фактично фінансував їх.

Нині ж гроші на боці України, а США завдає Росії болючих ударів санкціями і тарифами (які, за визнанням Трампа, зміцнюють долар). Тож радіти Москві точно не варто, як і Україні шукати зради.

Також члени команди Трампа з зовнішньої політики вже почали говорити про поступки не лише з боку України, але й з боку Росії. Щоправда, без конкретики, але маємо добрий сигнал. Тож чекаємо нового робочого дня президента та його нових указів.