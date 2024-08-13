"Не роби цього, Владімір": Трамп розповів Маску, як просив Путіна не нападати на Україну

Дональд Трамп заявив, що просив Путіна не нападати на територію України. Водночас він звинувачує у війні Байдена.

Під час інтерв'ю з мільярдером Ілоном Маском в соцмережі X кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що попереджав Путіна про те, що напад на Україну буде поганим рішенням. Водночас варто зауважити, що він говорить про повномасштабне вторгнення 2022 року. Про те, що війна триває з 2014 року, Трамп не згадував.

Дивіться також Трамп говорив про Путіна, вибори та війну: головне з його інтерв'ю Ілону Маску

Трамп звинувачує у війні Байдена

Трамп кілька разів повторив твердження про те, що Росія "ніколи б не напала на Україну", якби він був президентом.

Крім цього, республіканець заявив, що Владіміра Путіна нібито спровокував Джо Байден, який заявив про відкриті для України двері для вступу в НАТО.

Ці його слова були такими поганими, ці дурні погрози, що виходили з цього дурного обличчя,

– сказав Трамп про Байдена.

Маск не став оскаржувати заяву Трампа і лиш погодився з ним, сказавши: "Ви зробили чудове зауваження".

Також Трамп заявив, що нібито застерігав Путіна від вторгнення в Україну.

Я сказав Владіміру Путіну: "Не роби цього. Ти не можеш цього зробити, Владіміре, це буде поганий день для тебе,

– заявив він.

Трамп додав, що "добре ладнав з Путіним" за своєї каденції, тож сподівається налагодити це спілкування.