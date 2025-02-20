Вона ближче, ніж здається, – Трамп заявив про загрозу Третьої світової війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Третя світова війна "не так вже й далеко", вказавши на триваючі конфлікти на Близькому Сході та війну Росії проти України.

Відповідну заяву він зробив під час виступу на саміті Інституту майбутніх інвестиційних ініціатив у Маямі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що заявив Трамп про Третю світову війну

Американський лідер підкреслив, що тривалі конфлікти на Близькому Сході та війна в Україні є серйозною загрозою для глобальної безпеки, попередивши, що світ перебуває на межі Третьої світової війни.

Водночас президент США запевнив, що його адміністрація не допустить її виникнення. Він зазначив, що активно працює над припиненням воєн та врегулюванням конфліктів, бо не хоче бачити вбивства.

Подивіться на руйнування на Близькому Сході, на жертви серед росіян і українців. Це триває, і ми збираємося покласти цьому край. Нікому не вигідна Третя світова війна. І скажу вам прямо – вона ближче, ніж здається. Якби адміністрація Байдена залишалася ще рік, ми вже були б у ній. Але зараз цього не станеться,

– заявив Дональд Трамп.

Окремо він висловив вдячність Саудівській Аравії за організацію переговорів Вашингтона і Москви, назвавши їх "великим кроком" до мирного врегулювання. Водночас він різко висловився про президента України.

Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського "скромним успішним коміком", а також "диктатором без виборів", повторюючи тези російської пропаганди, яка вже лунала про українського президента.

До слова. під час свого виступу на конференції FII президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у швидке врегулювання "конфлікту" Росії та України, а інакше війна стане лише сильнішою, і також звинуватив Зеленського.