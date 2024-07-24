У Росії відкривали шампанське, а потім плакали: чого чекати від Трампа, якщо він виграє

Європейські країни з острахом готуються до можливого президентства Дональда Трампа. Подекуди їхні дії здаються панічними та не до кінця зрозумілими.

Хоч Дональд Трамп справді непередбачуваний політик, однак його дії, зокрема, щодо НАТО, мають логічне підґрунтя. Таку думку в етері 24 Каналу висловив Володимир Огризко – міністр закордонних справ України (2007 – 2009).

Дивіться також Мирний "план Джонсона – Трампа" і закінчення війни: на яких умовах і що з ним не так

Трамп – бізнесмен, який не любить, коли його обманюють

Financial Times повідомило, що Німеччина поспішно готується до можливого повернення Дональда Трампа у Білий дім. Зокрема, німецьке МЗС створило групу реагуватиме на зміну у політиці США.

Я не розумію цього підходу, яке я називаю тотальним переляком. Політики у Європі чомусь вважають, що прихід Трампа – це кінець історії. Не буде цього. Трамп – кандидат у президенти і Трамп, який сидить у Білому домі – це ж абсолютно різні Трампи. Коли його обрали (вперше – 24 Канал), в Москві відкривали шампанське, а потім плакали,

– зазначив Володимир Огризко.

Безперечно, Дональд Трамп – доволі ексцентричний та непередбачуваний політик, який хоче всього й одразу. Однак його непередбачуваність може бути корисною.

"Порозмірковуємо щодо його ставлення до європейців. Європейці обіцяли, що витрачатимуть на свою оборону 2% ВВП, але не роблять цього. Трамп – це бізнесмен, який вміє рахувати гроші. Він бачить, що його партнери просто обманюють. У бізнесі це неприйнятно. Ось він і каже: "Якщо ви мене обманюєте, то будете захищатися сам"і", – пояснив ексміністр.

Справді, у лютому 2024 року Трамп заявив, що у випадку нападу Росії на країн-членів НАТО США б не допомагали тим державам, які не сплачують внески до оборонного бюджету Альянсу. Щоправда, він також заявив доволі провокаційну річ, що навіть заохочував би Росію до нападу на Європу, щоб вона таки "оплачувала свої рахунки".

"В Європі це вже зрозуміли, вони вже максимально розгортаються в бік російської загрози, усвідомлюють, що це. Починають нарешті працювати у сфері оборони, запускають ВПК. Які проблеми у Трампа будуть з такими колегами? Та ніяких", – підсумував Огризко.