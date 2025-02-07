У Трампа є сили визволити Україну і завдати удару по Путіну та Сі Цзіньпіну, – The Hill

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, має достатньо влади, щоб визволити Україну від Росії. Американський лідер також може завдати потужного удару по Путіну та очільнику Китаю Сі Цзіньпіну.

У випадку, якщо Трамп зможе це зробити, то США та Європа отримають усі українські копалини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.

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Яку ціну готова заплатити Україна задля завершення війни

Якщо Трамп не зможе закінчити війну в Україні та збільшити тиск на російського диктатора Путіна та Сі Цзіньпіна, європейські країни та Сполучені Штати отримають лише частину корисних копалин України.

Тепер це його війна – виграти чи програти – не лише в Україні, а й у всьому світі,

– кажуть у виданні.

У The Hill підсумували, що вже сотні тисяч українців загинули чи були поранені внаслідок російського вторгнення, а цілі міста були зруйновані, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.

Там також зазначили, що Україна вже продемонструвала готовність заплатити найвищу ціну задля закінчення війни та забезпечення виживання української нації й це неабияк важливо.

Зазначимо, що Дональд Трамп запропонував Україні обміняти рідкоземельні метали на військову допомогу США. Президент Володимир Зеленський відповів на таку пропозицію та зауважив, якщо Сполучені Штати бажають інвестувати в корисні копалини, що є в надрах українських земель, то це цілком можливо.

Він зазначив, що це буде цілком справедливо та додав, що хотів би, щоб американський бізнес розвивав цю галузь.