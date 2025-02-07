У Трампа є сили визволити Україну і завдати удару по Путіну та Сі Цзіньпіну, – The Hill
- Дональд Трамп може вплинути на визволення України від Росії та завдати удару по Путіну та Сі Цзіньпіну.
- Україна готова обміняти рідкоземельні метали на військову допомогу США, про що заявив Володимир Зеленський.
- Держава вже демонструє готовність заплатити найвищу ціну для завершення війни та забезпечення виживання нації.
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, має достатньо влади, щоб визволити Україну від Росії. Американський лідер також може завдати потужного удару по Путіну та очільнику Китаю Сі Цзіньпіну.
У випадку, якщо Трамп зможе це зробити, то США та Європа отримають усі українські копалини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.
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Яку ціну готова заплатити Україна задля завершення війни
Якщо Трамп не зможе закінчити війну в Україні та збільшити тиск на російського диктатора Путіна та Сі Цзіньпіна, європейські країни та Сполучені Штати отримають лише частину корисних копалин України.
Тепер це його війна – виграти чи програти – не лише в Україні, а й у всьому світі,
– кажуть у виданні.
У The Hill підсумували, що вже сотні тисяч українців загинули чи були поранені внаслідок російського вторгнення, а цілі міста були зруйновані, що є прямим порушенням Женевських конвенцій.
Там також зазначили, що Україна вже продемонструвала готовність заплатити найвищу ціну задля закінчення війни та забезпечення виживання української нації й це неабияк важливо.
Зазначимо, що Дональд Трамп запропонував Україні обміняти рідкоземельні метали на військову допомогу США. Президент Володимир Зеленський відповів на таку пропозицію та зауважив, якщо Сполучені Штати бажають інвестувати в корисні копалини, що є в надрах українських земель, то це цілком можливо.
Він зазначив, що це буде цілком справедливо та додав, що хотів би, щоб американський бізнес розвивав цю галузь.