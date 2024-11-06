"Він упертий, але система сильніша": як в Росії відреагували на перемогу Трампа на виборах

За попередніми результатами, Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. У Росії цю новину сприйняли "не так однозначно".

Зокрема, заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медвєдєв заявив, що Дональд Трамп не любить витрачати гроші "на різних приживалок", передає 24 Канал.

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Як у Росії коментують перемогу Трампа

Так званий експрезидент Росії у своєму телеграм-каналі написав про нібито "лютий двопартійний антиросійський консенсус на Капітолійському пагорбі".

Водночас, за словами Медвєдєва, Трамп смертельно не любить витрачати гроші на "придуркуватих союзників, на безглузді благодійні прожекти та на ненажерливі міжнародні організації". Він додав, що Україна також є в цьому переліку.

Питання, скільки змусять дати Трампу на війну. Він упертий, але система сильніша,

– написав російський політик.

Новину про перемогу Трампа не залишила без уваги також речниця російського МЗС Марія Захарова. За її словами, теза Трампа про необхідність завершувати конфлікти передбачає, що для цього мають бути конкретні дії.

Варто зазначити, що посольство Росії в Сполучених Штатах відкинуло звинувачення у втручанні Москви у президентські вибори. Раніше у ФБР підтвердили, що погрози про вибух на виборчих дільницях у кількох штатах, ймовірно, надходили з Росії.

До слова, Володимир Зеленський вже привітав Трампа з "разючою перемогою" на виборах. Він зазначив, що цінує відданість Трампа підходу "мир через силу" у глобальних справах. За словами Зеленського, саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні.