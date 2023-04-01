Трамп вже зовсім скоро постане перед судом у Нью-Йорку: в наручниках чи без
Джерело:ABC
Дональду Трампу загрожує ув'язнення через виплати колишній порноакторці Стормі Деніелс. 45 президент США міг виплачувати їй гроші в рамках угоди про нерозголошення у розпал президентської кампанії 2016 року.
Вже 30 березня велике журі присяжних Мангеттена вирішило висунути Трампу кримінальні звинувачення. Один з адвокатів Трампа Джо Такопін заявив, що для Трампа обвинувачення стали несподіванкою.
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Що сказав суддя Трампа про справу
Адвокат розповів, що 45 президент США особисто приїде до Нью-Йорка. Адже там у вівторок, 4 квітня, йому оголосять кримінальні обвинувачення, пов'язані з фальсифікацією податкової звітності.
На президента не одягнуть наручники. Що стосується фотографії під арештом і чи проведуть його публічно як злочинця, то, як я вже сказав, я впевнений, що вони (обвинувачення – 24 Канал) намагатимуться зробити так, щоб отримати задоволення від цього, виставивши його на парад,
– заявив адвокат Трампа.
Він також додав, що обвинувачення стали безпрецедентним явищем в історії країни.
Згодом адвокат Джо Такопін виданню CBS News сказав, що судове засідання, найімовірніше, відбудеться о 12:30 за місцевим часом (19:30 за Києвом) 4 квітня.
Видання, посилаючись на власні джерела, заявило, що Дональд Трамп прилетить у Нью-Йорк в понеділок – 3 квітня. Вже наступного дня він з'явиться перед судом. Суддя Хуан Мерчан пред'явить йому звинувачення.
Що відомо про справу Трампа
- 30 березня велике журі присяжних Мангеттена висунуло Дональду Трампу кримінальні звинувачення. Їхній зміст достеменно не відомий.
- Проте ЗМІ пишуть, що справа стосується виплат грошей порнозірці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.
- Відомо, що у 2006 році на благодійному гольф-турнірі порноакторка зустрілась з Дональдом Трампом. 45 президент США міг заплатити їй за секс в готелі біля курортного озера Тахо. Вже у 2016 році їй виплатили принаймні 130 тисяч доларів в рамках угоди про нерозголошення, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа.
- Такі дії є кримінальним злочином. Адже, за законами штату Нью-Йорк, за них загрожує до 4 років тюрми. Варто додати, що окружна прокуратура Мангеттена розслідувала справу протягом майже 5 років.
- Варто додати, що сам Трамп ці звинувачення назвав "політичним переслідуванням". Політик наголосив, що: "Спершу ми переможемо прокурора, а потім Байдена".