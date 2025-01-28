Трамп знову пожартував про свій третій президентський термін

Президент США Дональд Трамп жартома висловився про те, що міг би втретє взяти участь у президентській кампанії. Зокрема, він заявив, що зібрав достатньо грошей для наступних перегонів.

Однак, Трамп зазначає, що "не на 100 відсотків упевнений", що йому можна балотуватися знову. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Дивіться також Трамп хоче накласти мита на метали, електроніку та ліки

Що заявив Трамп

Виступаючи перед аудиторією республіканців Конгресу в Маямі, Дональд Трамп знову пожартував, що втретє б міг взяти участь у президентській кампанії. Однак, конституцією США такого не передбачено.

Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, які, як я припускаю, не зможу використати для себе, але я не впевнений на 100 відсотків, тому що я не знаю… Я думаю, що мені не можна балотуватися знову,

– каже президент Сполучених Штатів.

Він також жартома звернувся до лідера республіканців Майка Джонсона і додав: "Я не впевнений, чи можу я знову балотуватися? Майк? Мені краще не втягувати тебе в цю суперечку".