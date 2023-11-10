Балів це йому не додасть, – політолог про відмову Трампа відвідати Україну
Дональд Трамп відхилив пропозицію Володимира Зеленського щодо візиту до України. Наразі такий крок колишньому очільнику США ні до чого.
Про це під час розмови з 24 Каналом наголосив політолог Андрій Вігірінський. Трамп діятиме у своїх інтересах як кандидата на майбутні вибори.
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Позиція Трампа
На думку політолога, Дональд Трамп достатньо виважено підійшов до цього питання. Він не спалив усі мости на майбутнє. Утім, для України його візит не зіграв би суттєвої ролі. Трамп не змінив би свою передвиборчу риторику, яка базується на критиці діючого очільника США за надмірні видатки.
"На сьогодні Трамп офіційного статусу не має. Він не може розглядатися як суб'єкт публічної політики від якого залежить прийняття рішення", – підкреслив Вігірінський.
Наразі для Трампа головне бути єдиним кандидатом від республіканської партії. А далі він продовжить роботу з тими, хто вагається на підтримку кого виступати: республіканців чи демократів.
"Сьогодні Трамп у виборчих перегонах і кримінальних процесах. І йому візит до України не додасть балів серед республіканців. Тому що настрої до підтримки України саме серед виборців республіканців нижчі, ніж демократів. Він не піде в розріз бажань своїх виборців", – пояснив політолог.
Політика Дональда Трампа: головні новини
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- Трамп не може приїхати до України з нинішньою своєю риторикою. Утім, він може її змінити та не на користь діючого президента США і свого потенційного конкурента. Головна стратегія Трампа – критика.
- Ексочільник США відмовився називати Путіна воєнним злочинцем. На його думку, "це зараз не потрібно виносити на обговорення". Він назвав російського диктатора "дуже розумним і хитрим", але додав, що той "припустився помилки", напавши на Україну.