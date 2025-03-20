ЦРУ спростувало "оточення" ЗСУ на Курщині: навіщо Трамп озвучує брехню

ЦРУ заперечили заяви Владіміра Путіна та Дональда Трампа про те, що українські війська перебувають в оточенні на Курщині. Цікаво, що президент США озвучував таку брехню зовсім не для того, щоб підіграти Кремлю.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що вся справа в електораті Трампа. Президент США боїться їх розчарувати, тому продовжує свою політичну кампанію.

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Чому саме електорат є причиною

Політичний експерт наголосив, що ціль заяв Трампа, зокрема щодо оточення ЗСУ в Курській області, – показати своїм виборцям, що Україна є слабкою, що вона не має "карт", тому він прагне якомога швидше припинити вогонь.

Він хоче показати, що мир потрібен Україні, не Путіну і не американцям, бо вони сильні. Україна ж "слабка", нас всіх "знищать". До чого тут логіка? Зеленському треба йти з посади, бо в нього "4%" підтримки, як казав Трамп,

– сказав він.

Водночас президент США насправді володіє всією інформацією. Городницький пояснив, що кожного ранку в нього на столі, як і в кожного президента, лежить велика кількість паперів з терміновими питаннями. Однак Трамп ретранслює цю інформацію через призму власного політичного бачення.

Трамп вважає, що навіть таку маніпуляцію чи брехню правильно сприймуть його громадяни, що це принесе йому велику підтримку. А йому зараз важко спілкуватись з американцями, бо ллється велика кількість критики і на нього, і на його команду,

– зауважив політичний експерт.

Якщо ж Трамп буде говорити, що Україні сильна і потребує підтримки від США, відбудеться дисонанс з його риторикою, яка допомогла йому здобути голоси на виборах. Саме тому він продовжує свою першочергову політичну кампанію.

Нагадаймо, що Володимир Зеленський спростував російські заяви щодо оточення українських військових на Курщині. Він повідомив, що ЗСУ продовжують виконувати завдання.