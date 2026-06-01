Особливе місце для диктатора: Дональд Трамп досі зберігає в кабінеті фотографію Путіна

Американський лідер днями провів екскурсію Білим домом. Там Дональд Трамп продовжує зберігати свою світлину з російським диктатором Володимиром Путіним.

Саме ця деталь привернула особливу увагу до сюжету Fox News, опублікованого 30 травня.

Як Трамп береже фото Путіна?

Журналісти показали інтер'єр Пальмової кімнати в Білому домі, де Дональд Трамп розмістив фотографії, пов'язані зі своєю президентською діяльністю.

Trump has a special place for Putin in the White House



Fox News showed the interior of the White House’s Palm Room, where Donald Trump keeps photographs associated with his presidency.



Notably, among the many pictures on display, only one shows Trump with another person —… pic.twitter.com/KDa6Nq4SEc — NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2026

На відео можна розгледіти, що серед численних знімків, представлених у цьому приміщенні, лише одна фотографія зображає Трампа разом з іншою людиною. Йдеться саме про очільника Кремля. На світлині Володимир Путін позує поруч із Дональдом Трампом на Алясці під час зустрічі в серпні 2025 року.

Ця фотографія є єдиним спільним фото з іншим світовим лідером у цій частині резиденції. При цьому всі інші фотографії, які демонструються в залі, показують очільника Білого дому виключно самостійно.



Фотографія Путіна досі висить у Білому домі (її можна помітити на задньому фоні праворуч) / Скриншот

Нагадаємо. Цю фотографію повісили ще в січні, саме тоді вона вперше "наробила шуму" у медіа. Раніше ж Дональд Трамп заявляв, що Володимир Путін нібито побоюється Сполучених Штатів, але не відчуває страху перед Європою.