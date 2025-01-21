Трамп заявив, що Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду про мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України готовий до домовленості з Росією. Водночас він сподівається, що Кремль також перегляне свою позицію на тлі економічних проблем.

Він припустив, що це може підштовхнути Путіна до перемовин. Про це Дональд Трамп заявив у відповідь на питання журналістів після прибуття до Білого дому, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Що заявив Трамп про Путіна

На думку Дональда Трампа, український президент Володимир Зеленський "хоче укласти домовленість". Новий президент США висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, бо "він руйнує Росію не укладаючи угоду", зокрема з погляду економічних проблем.

Гадаю, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії... Я б сподівався, що він хоче укласти угоду,

– заявив він.

За його словами, він надає перевагу митам над санкціями, коментуючи можливість розширення санкцій проти Росії. Він планує провести зустріч з російським диктатором Путіним, проте не розповів подробиць стосовно можливих строків такої зустрічі.

Втім, Трамп вважає, що це може відбутися "досить швидко". Також республіканець підтвердив, що намагається "якомога швидше" домогтись завершення війни Росії в Україні та повторив своє твердження про те, що ця війна "ніколи не мала початись", вказавши на значні втрати.

"Вона б не почалась, якби я був президентом", – наголосив він.