Дональд Туск повідомив про хворобу: змушений обмежити публічну активність
Джерело:Прес-центр уряду Польщі
В уряді Польщі повідомили, що прем'єр-міністр призупиняє участь в публічних заходах з 25 квітня. Це пов'язано з діагностованою у нього пневмонією.
Прес-центр уряду Польщі повідомляє, що найближчими днями прем'єр-міністр Дональд Туск обмежить публічну активність. Повернеться до своїх обов'язків він лише після завершення лікування.
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Прем'єр Польщі повідомив про хворобу і анонсував майбутні заходи
Сам Дональд Туск теж повідомив, що пішов, на його думку, на коротку перерву, пов'язану з вимушеною хворобою, після чого повернеться до роботи.
7 травня прем'єр Польщі планує взяти участь в Європейському економічному конгресі, де він разом з Урсулою фон дер Ляєн представить план для Європи, а з 10 травня відновляться засідання уряду. Сьогодні ж у Польщі оголосять план допомоги фермерам.
Важливі новини Польщі за останні дні
- Столтенберг прокоментував можливість розгортання ядерної зброї в інших країнах. Зробив він це після заяв президента Польщі Анджея Дуди про розміщення ядерної зброї на території своєї країни.
- Крім того, Велика Британія відправить до Польщі винищувачі Typhoon. Вони будуть захищати польський повітряний простір.
- У середу, 24 квітня 2024 року очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Він також зазначив, що раніше Польща неодноразово пропонувала українській владі відправити чоловіків, які підлягають військовій службі. Однак, форма подібної "допомоги", за словами міністра оборони Польщі, здебільшого залежить від української сторони.