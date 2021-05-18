Донбас і Крим є Україною, – прем'єрка Естонії відвідала КПВВ на Сході

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відвідала лінію розмежування на Сході України. Зокрема вона разом з міністром з питань окупованих територій Олексієм Резніковим поїхала на контрольний пункт в'їзду – виїзду у Станиці Луганській.

Там розпочали спорудження багатофункціональної зони. Під час візиту прем'єрка підтвердила наміри щодо підтримки України.

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Естонія і надалі підтримуватиме Україну

За її словами, Естонія 7 років стоїть пліч-о-пліч з Україною і продовжить це робити стільки, скільки буде потрібно.

Кордони України міжнародно визначені. Луганськ – це Україна, Донецьк – це Україна, і Крим – це Україна,

– наголосила Каллас.

На її думку, найкраща відповідь України на збройну агресію Росії – це реформи і інвестування у розвиток підконтрольних уряду територій.

"Люди повинні бачити, що на вільній території краще, тут є життя і Україна – це європейська країна", – відзначила прем'єр-міністерка.



Кая Каллас і Олексій Резніков / Фото пресслужби Міністерства з питань реінтеграції



Каллас відвідала Донбас / Фото пресслужби Міністерства з питань реінтеграції

Коротко про візит прем'єрки Естонії

Каллас заявила про бажання відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити, як змінилася ситуація в регіоні.

Найбільше її цікавило, як війна вплинула на життя місцевих. Про це політикиня сказала під час брифінгу із главою Кабміну Денисом Шмигалем.

Вона також відзначила, що планує надати інформацію щодо ситуації на Сході України Європейському Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

До речі, раніше про підтримку України наголосила і президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Вона сказала, що безпекова ситуація в Україні повинна залишатися у центрі уваги світу.