Донбас і Крим є Україною, – прем'єрка Естонії відвідала КПВВ на Сході

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відвідала лінію розмежування на Сході України. Зокрема вона разом з міністром з питань окупованих територій Олексієм Резніковим поїхала на контрольний пункт в'їзду – виїзду у Станиці Луганській.
Там розпочали спорудження багатофункціональної зони. Під час візиту прем'єрка підтвердила наміри щодо підтримки України.
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Естонія і надалі підтримуватиме Україну
За її словами, Естонія 7 років стоїть пліч-о-пліч з Україною і продовжить це робити стільки, скільки буде потрібно.
Кордони України міжнародно визначені. Луганськ – це Україна, Донецьк – це Україна, і Крим – це Україна,
– наголосила Каллас.
На її думку, найкраща відповідь України на збройну агресію Росії – це реформи і інвестування у розвиток підконтрольних уряду територій.
"Люди повинні бачити, що на вільній території краще, тут є життя і Україна – це європейська країна", – відзначила прем'єр-міністерка.
Кая Каллас і Олексій Резніков / Фото пресслужби Міністерства з питань реінтеграції
Каллас відвідала Донбас / Фото пресслужби Міністерства з питань реінтеграції
Коротко про візит прем'єрки Естонії
- Каллас заявила про бажання відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити, як змінилася ситуація в регіоні.
- Найбільше її цікавило, як війна вплинула на життя місцевих. Про це політикиня сказала під час брифінгу із главою Кабміну Денисом Шмигалем.
- Вона також відзначила, що планує надати інформацію щодо ситуації на Сході України Європейському Союзу та Організації Північноатлантичного договору.
До речі, раніше про підтримку України наголосила і президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Вона сказала, що безпекова ситуація в Україні повинна залишатися у центрі уваги світу.