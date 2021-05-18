Донбас і Крим є Україною, – прем'єрка Естонії відвідала КПВВ на Сході

18 травня 2021 , 18:57
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Джерело:

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас відвідала лінію розмежування на Сході України. Зокрема вона разом з міністром з питань окупованих територій Олексієм Резніковим поїхала на контрольний пункт в'їзду – виїзду у Станиці Луганській.

Там розпочали спорудження багатофункціональної зони. Під час візиту прем'єрка підтвердила наміри щодо підтримки України.

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Естонія і надалі підтримуватиме Україну

За її словами, Естонія 7 років стоїть пліч-о-пліч з Україною і продовжить це робити стільки, скільки буде потрібно.

Кордони України міжнародно визначені. Луганськ – це Україна, Донецьк – це Україна, і Крим – це Україна,
– наголосила Каллас.

На її думку, найкраща відповідь України на збройну агресію Росії – це реформи і інвестування у розвиток підконтрольних уряду територій.

"Люди повинні бачити, що на вільній території краще, тут є життя і Україна – це європейська країна", – відзначила прем'єр-міністерка.


Кая Каллас і Олексій Резніков / Фото пресслужби Міністерства з питань реінтеграції


Каллас відвідала Донбас / Фото пресслужби Міністерства з питань реінтеграції

Коротко про візит прем'єрки Естонії

  • Каллас заявила про бажання відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити, як змінилася ситуація в регіоні.
  • Найбільше її цікавило, як війна вплинула на життя місцевих. Про це політикиня сказала під час брифінгу із главою Кабміну Денисом Шмигалем.
  • Вона також відзначила, що планує надати інформацію щодо ситуації на Сході України Європейському Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

До речі, раніше про підтримку України наголосила і президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Вона сказала, що безпекова ситуація в Україні повинна залишатися у центрі уваги світу.

Автор: Анастасія Мигидюк