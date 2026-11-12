США шукають різні "модифікації" щодо Донбасу, аби зупинити війну, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що американська сторона намагається знайти різні варіанти розв'язання територіального питання щодо Донбасу, аби зупинити війну. Під час переговорів представники США регулярно порушують тему можливого виходу України з власних територій.

Про це Зеленський розповів під час пресконференції в Дубліні ввечері 11 листопада.

Які варіанти пропонують США?

За словами президента, американські представники зосереджують значну увагу на територіальному питанні та регулярно порушують його під час переговорів.

Звісно, вони фокусують свою увагу на цьому. Вони думають, що, щоб зупинити цю війну, ми маємо піти з нашої території. З нами неможливо говорити таким чином, коли йдеться про незалежність нашої країни. Вони намагаються знайти деякі модифікації цього. І я чув різні речі,

– сказав Зеленський.

Глава держави не став розкривати подробиці всіх варіантів, які обговорювалися. Він зауважив, що для пояснення кожної з можливих "модифікацій" знадобилося б кілька годин.

Подальший розвиток переговорів залежить від позиції США та їхньої готовності тиснути на Росію. Важливим чинником також є формат діалогу Вашингтона з Москвою.

В будь-якому разі все залежить від волі американської сторони: чинити тиск на росіян або ні. Залежить від формату їх діалогу з росіянами,

– зазначив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що територіальне питання не можна залишати без обговорення, якщо сторони справді прагнуть завершити війну. Однак остаточні рішення щодо таких чутливих тем мають ухвалюватися за участю лідерів держав.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США запропонували Україні та Росії територіальний компроміс щодо Донбасу, щоб відновити мирні переговори. План передбачав, що Москва отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей у межах нинішньої лінії зіткнення.

Водночас Росія не мала б претендувати на міста Донбасу, які наразі контролюють ЗСУ. Москва вимагає передати їй ще близько 5 тисяч квадратних кілометрів території Донецької та Луганської областей, які російській армії досі не вдалося захопити.

Українська сторона відхилила запропонований Вашингтоном варіант і заперечила, що обговорювала територіальні поступки під час переговорів. Водночас американські посадовці натякали, що під час закритих обговорень Київ нібито демонстрував готовність до певної гнучкості в територіальному питанні.

Американські переговорники також вважають, що домовленості щодо Донбасу потрібно пов'язувати з майбутніми гарантіями безпеки для України та загальною системою безпеки в Європі.