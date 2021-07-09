Донбас та Росія: у Меркель назвали теми майбутньої розмови із Зеленським

Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії. О 20:00 за Києвом політики проведуть перемовини. Про це розповів офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

До теми Загроза безпеці України та Європи: про що Зеленський говоритиме з Меркель

Про що говоритимуть політики

За словами Зайберта, серед основних тем будуть двосторонні відносини, виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Крім того, обговорять українські реформи, економічні питання та стосунки з Росією.

Які теми для розмови озвучував Зеленський

Президент зазначав, що головним питанням зустрічі стане загроза безпеці України та Європи через будівництво "Північного потоку-2". Зеленський наголошував, що питання безпеки мають бути пріоритетними над економічною доцільністю.

Що відомо про зустріч Меркель та Зеленського

Меркель запросила Зеленського 12 липня у Берлін.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що мета запрошення Зеленського – поверхнева.

Все тому, що канцлерка складе повноваження восени. До слова, політикиня, працювала на цій посаді протягом 16 років.

Саме Німеччина виступає за запуск "Північного потоку-2". При цьому німецький уряд запевняє, що хоче, аби Україна продовжувала транзитувати газ після початку роботи газопроводу.