На Донбасі загинув військовий з Сумщини Ярослав Семеняка
7 серпня 2021 , 21:30Читать новость на русском
Джерело:Сумська ОДА
Стало відоме ім'я захисника України, який загинув на Донбасі 7 серпня. Внаслідок ворожого обстрілу поранення несумісні з життям отримав Ярослав Семеняка.
У Сумській обласній державній адміністрації повідомили, що воїн був родом з Конотопського району. Він служив за контрактом з червня 2020 року.
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У зоні ООС загинув наш земляк – 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка,
– зазначили в ОДА.
"Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня у результаті ворожого обстрілу в районі селища Піски", – додали в облдержадміністрації.Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- З початку поточної доби, 7 серпня, російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.
- Унаслідок ворожих атак загинув боєць Збройних сил України Ярослав Семеняка. Ще один український воїн зазнав поранення.
- Стан постраждалого українського захисника – середньої важкості. На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.
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