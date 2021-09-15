На Донбасі бойовики запросили тишу й обстріляли автомобіль СЦКК

Пізно вночі 14 вересня з боку позицій проросійських бойовиків обстріляли автомобіль СЦКК. Попри те, що авто було білого кольору з чіткими розпізнавальними знаками, окупанти гатили по ньому з артилерії та міномета.

Як підкреслили у штабі ООС, цей обстріл є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння на Донбасі.

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Відомо, що автомобіль СЦКК стояв у районі населеного пункту Шуми. Його уразили з боку позицій окупантів у районі Шахта 6/7. В результаті обстрілу зафіксували:

осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля,

розриви на прилеглій території.

Це грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації, небажанням збройних формувань Росії припинити війну в Україні та унеможливлює будь-які важелі впливу, що існують в усьому цивілізованому світі,

– наголосили у штабі ООС.

Водночас у штабі наголосили, що у разі подальшого загострення обстановки та зриву режиму тиші з боку окупантів, ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь. Втім, наші воїни робитимуть це із залученням дозволених мінськими домовленостями сил та засобів.

Авто СЦКК потрапило під обстріл / Фото 10-ї гірсько-штурмової бригади

Зауважимо, що останніми днями ситуація на Донбасі погіршилася. Лише протягом 11 – 12 вересня ворог вбив одразу трьох українських захисників. Багато наших військових отримали поранення. Серед героїв, які віддали свої життя: