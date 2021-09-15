На Донбасі бойовики запросили тишу й обстріляли автомобіль СЦКК
Джерело:штаб ООС
Пізно вночі 14 вересня з боку позицій проросійських бойовиків обстріляли автомобіль СЦКК. Попри те, що авто було білого кольору з чіткими розпізнавальними знаками, окупанти гатили по ньому з артилерії та міномета.
Як підкреслили у штабі ООС, цей обстріл є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння на Донбасі.
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Відомо, що автомобіль СЦКК стояв у районі населеного пункту Шуми. Його уразили з боку позицій окупантів у районі Шахта 6/7. В результаті обстрілу зафіксували:
- осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля,
- розриви на прилеглій території.
Це грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації, небажанням збройних формувань Росії припинити війну в Україні та унеможливлює будь-які важелі впливу, що існують в усьому цивілізованому світі,
– наголосили у штабі ООС.
Водночас у штабі наголосили, що у разі подальшого загострення обстановки та зриву режиму тиші з боку окупантів, ЗСУ залишають за собою право надавати адекватну відповідь. Втім, наші воїни робитимуть це із залученням дозволених мінськими домовленостями сил та засобів.
Авто СЦКК потрапило під обстріл / Фото 10-ї гірсько-штурмової бригади
Зауважимо, що останніми днями ситуація на Донбасі погіршилася. Лише протягом 11 – 12 вересня ворог вбив одразу трьох українських захисників. Багато наших військових отримали поранення. Серед героїв, які віддали свої життя:
- солдат Денис Герман,
- старший солдат Олексій Куленко,
- матрос Артур Голуб,
- боєць Валентин Чепурний.