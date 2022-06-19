На Донбасі люди, що стояли у черзі по воду, потрапили під обстріл: є постраждалі, зокрема дитина
Джерело:Суспільне Донбас
Росіяни у бажанні завдати якомога більших втрат українцям не втомлюються обстрілювати мирне населення. У небезпеці навіть люди, які просто чекають на питну воду.
Російські окупанти продовжують чинити цинічні злочини проти мирних українців. У прагненні залякати мирних людей та завдати їх якомога більшої шкоди ворог не зупиняється ні перед чим. У росіян просто відсутні будь-які моральні орієнтири, які могли б їх зупиняти перед скоєнням злочинів.
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Обстріл черги людей, які чекали на воду
Як повідомили у Торецькій міській військово-цивільній адміністрації, сьогодні росіяни здійснили черговий обстріл міста Залізне. Ворог відкрив вогонь акурат під час чергового підвезення у місто води, на яку місцеві мешканці дуже сильно чекали.
На жаль, внаслідок обстрілу російських окупантів є постраждалі. Співробітник підприємства втратив три пальці, одна жінка отримала поранення стегна. Поранення передпліччя отримала дівчинка 2013 року народження. Загиблих немає, ймовірність повторних обстрілів мирного населення зберігається.
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