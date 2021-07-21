На Донбасі підірвався український військовий

Український військовий зазнав поранення на Донбасі. Він підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої.

Це сталося 21 липня у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу.

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Поранений – у лікарні

Після цього українського захисника доправили до лікувального закладу. Медики оцінили стан здоров'я військового як задовільний.

На місце події одразу прибули посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Ситуація на Донбасі

Окупанти продовжують цинічно порушувати домовленості про перемир'я. Майже щодня вони відкривають вогонь у бік українських позицій.

Лише від початку 2021 року на Донбасі загинули 50 українських військових. Багато зазнали поранень й наразі перебувають у медзакладах.

У ЗСУ вважають, що Росія не наважиться піти у широкомасштабний наступ на Україну. Все тому, що наша держава співпрацює з іншими країнами.

Станом на ранок 21 липня російські найманці 1 раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Гатили, зокрема, у напрямку Авдіївки.