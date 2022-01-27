На Донбасі на позиції ЗСУ намагалися проникнути диверсанти

Російські окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями про припинення режиму тиші на Донбасі. Ворог 27 січня намагався проникнути на позиції ЗСУ.

Завдяки пильності та рішучості воїнам Збройних Сил України бойовики відмовилися від своїх намірів і відступили на тимчасово окуповану територію. Про це повідомили у штабі ООС.

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Так, на Луганщині, у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад ЗСУ, особовим складом опорного пункту було виявлено спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника,

– мовиться у повідомленні.

Унаслідок дій російських окупантів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Бійці контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройну агресію Росії", – додали у штабі.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 26 січня, найманці Росії вогневої активності не проявляли.

Однак 25 січня окупанти порушили режим тиші на Донбасі 5 разів. Унаслідок ворожих атак двоє військових Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у медзакладах.

Стан здоров'я одного бійця Збройних сил України є задовільним, іншого – важким.

ГУР фіксує проведення активної бойової підготовки російських найманців на Донбасі. Такі активні дії збільшують кількість бойовиків, які підриваються на власних мінах.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу