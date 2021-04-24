На Донбасі танкісти ЗСУ провели масштабні тренування: фото

На одному з полігонів Донеччини танкові підрозділи Збройних сил України спільно з представниками Нацгвардії провели бойове тренування. Бійці знищували умовного противника.
Джерело:ООС
Під час тренувань відпрацьовували завдання у міській та польовій місцевостях. У ЗСУ наголосили, що повинні бути готові до будь-яких подій біля кордонів України.
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Саме тому пріоритетні напрямки роботи в ООС – постійні бойові тренування та налагодження взаємодії з підрозділами ЗСУ.
Які результати тренувань
У результаті всі задані цілі були уражені з мінімальними витратами бойового комплекту. Це свідчить про високу майстерність та підготовку танкових підрозділів.
До речі, на полігонах також тренувались ЗУ-23 ЗСУ.
В ході тренувань військовослужбовці продемонстрували злагодженість дій та професіоналізм,
– мовиться у дописі ООС.
Загострення біля кордонів: що треба знати
- У березні – квітні 2021 року Росія активно стягувала свої війська до українського кордону та окупованого Криму. Москва намагалась переконати, що це для навчань.
- Однак розвідка розглядала варіанти, що агресор готується до провокацій. Не виключали навіть ймовірності наступу.
- Згодом в Росії заявили, що будуть відводити свої війська.