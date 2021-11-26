На Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий

Російські окупаційні війська 26 листопада двічі порушили режим тиші на Донбасі. Внаслідок ворожих атак український воїн зазнав поранення, несумісного з життям.

У штабі повідомили, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Ворог гатив зі заборонених мінометів калібру 82 міліметри і стрілецької зброї.

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Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісного з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну,

– зазначили у пресцентрі ООС.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом 25 листопада бойовики 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак жоден український військовослужбовець не постраждав.

Бійці Збройних сил відреагували на обстріли та відкривали вогонь у відповідь.

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого захисника України.