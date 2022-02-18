На Донбасі вже почалась "евакуація" цивільних – російські ЗМІ

Бойовики на окупованому Донбасі попереджали місцевих про "евакуацію". Натомість російські ЗМІ повідомили, що вона вже стартувала.

Проросійські терористи раніше зухвало заявляли, що ЗСУ розпочнуть наступ. При цьому самі вже кілька днів провокативно обстрілюють мирне населення.

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Кого евакуйовують

Російські ЗМІ повідомили, що в першу чергу вивозять дітей-сиріт. Мовиться про 225 дітей зі школи-інтернату номер 1 окупованого Донецька.

Дітей нібито вистроїли на площі перед школою і почали "вантажити" в автобуси.

Що відомо про евакуацію

Терористи повідомили, що місцеве населення будуть евакуйовувати до Росії, а саме у Ростовську область. Вони поширюють фейк про те, що ЗСУ нібито збираються наступати. Водночас самі ведуть цинічні обстріли мирних людей.

Після таких повідомлень в окупованому Донецьку виникла паніка серед місцевих. На заправках та біля банкоматів утворились черги.

При цьому в Росії заявляють, що їм про плани бойовиків щодо евакуації нічого невідомо. Мовляв, дізнались про все лише з новин.

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