На Донбасі загинув розвідник Денис Герман – це третя жертва за вересень
Джерело:"Мілітарний"
Внаслідок атак окупантів на Донбасі 11 вересня загинули двоє українських захисників. Зокрема, куля бойовиків забрала життя солдата 74-го окремого розвідувального батальйону Дениса Германа.
Протягом вихідних 11 та 12 вересня російські найманці вбили одразу 3 українських бійців.
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Від кулі окупантів загинув Денис Герман
У результаті артилерійського обстрілу зі сторони незаконних збройних формувань 11 вересня загинув солдат Герман Денис Сергійович.
Воїн проходив службу у 74-му окремому розвідувальному батальйоні, який виконує бойові завдання на Донеччині, зокрема поблизу Мар'їнки.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового. Вічна пам'ять Герою!
Від кулі ворога на Донбасі загинув Денис Герман / Фото "Мілітарний"
Жертви на Донбасі: останні втрати України
- Останнім часом російські найманці на Донбасі стали особливо активними. Від початку вересня Україна втратила 3 своїх захисників, є багато поранених.
- Окрім Дениса Германа, 11 вересня в районі Причепилівки на Луганщині внаслідок мінометного обстрілу загинув старший солдат Олексій Куленко. Він служив у 17-му окремому мотопіхотному батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади. У воїна залишилися 3 дітей.
- А 12 вересня внаслідок ворожого обстрілу біля Верхньоторецького обірвалося життя матроса Артура Голуба. Бойовики влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою кермував захисник.