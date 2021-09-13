На Донбасі загинув розвідник Денис Герман – це третя жертва за вересень

Внаслідок атак окупантів на Донбасі 11 вересня загинули двоє українських захисників. Зокрема, куля бойовиків забрала життя солдата 74-го окремого розвідувального батальйону Дениса Германа.

Протягом вихідних 11 та 12 вересня російські найманці вбили одразу 3 українських бійців.

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Від кулі окупантів загинув Денис Герман

У результаті артилерійського обстрілу зі сторони незаконних збройних формувань 11 вересня загинув солдат Герман Денис Сергійович.

Воїн проходив службу у 74-му окремому розвідувальному батальйоні, який виконує бойові завдання на Донеччині, зокрема поблизу Мар'їнки.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового. Вічна пам'ять Герою!



Від кулі ворога на Донбасі загинув Денис Герман / Фото "Мілітарний"

Жертви на Донбасі: останні втрати України