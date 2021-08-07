На Донбасі загинув український військовий: ще один – поранений

На Донбасі 7 серпня загинув український військовий. Це трапилось через те, що російські найманці застосували протитанкову керовану ракету по автокрану в населеному пункті Піски.

Ще один український військовослужбовець отримав поранення. Його стан – середньої важкості.

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На Донбасі загинув український військовослужбовець

Російські найманці 7 серпня порушили мінські домовленості, застосували протитанкову керовану ракету. Вони завдали нею удару по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям щодо відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у населеному пункті Піски.

Унаслідок ураження один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще один військовий дістав поранення,

– мовиться у повідомленні.

На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь. Командування ООС висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Війна на Донбасі: останні новини

5 серпня російські бойовики обстріляли населений пункт Красногорівка. Вони гатили з протитанкових гармат. Тому пошкодження отримав житловий 5-поверховий будинок, цивільний автомобіль.

Ба більше, внаслідок обстрілу у власній квартирі осколкове поранення отримав 56-річний місцевий мешканець. У нього множні тілесні ушкодження, тому чоловіка госпіталізували до лікарні Курахового. Поліція відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Перед тим, 23 липня, окупанти російські найманці гатили з мінометів 120-го калібру в сторону Опитного з тимчасово окупованого Веселого. Вони запустили 20 мін. Під обстріли потрапили будинки місцевих мешканців.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.