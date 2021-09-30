На Донбасі загинув український військовий
Джерело:Штаб ООС
Ворожі війська протягом ранку 30 вересня вже тричі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Один з українських захисників отримав поранення, які були несумісні з життям.
При цьому один раз бойовики застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.
До теми Такого не було вже понад рік: в ОБСЄ заявили про погіршення ситуації на Донбасі
Внаслідок ворожих обстрілів один з українських військових отримав дуже важкі поранення. Врятувати воїна не вдалось.Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
Де відкривали вогонь окупанти:
- Біля Новотошківського вони здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Поблизу Кам'янок окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметри.
- В бік Попасної найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
У штабі Операції Об'єднаних сил запевнили, що дали гідну відсіч ворогу і змусили окупантів припинити обстріли.
В ОБСЄ стурбовані загостренням на Донбасі
Зазначимо, що раніше представники ОБСЄ повідомили про значне загострення на Донбасі. Такої ситуації не було з липня 2020 року. Цифри лякають: щодня реєструють понад 200 порушень домовленостей про режим тиші.
Варто прочитати Діти виростуть і будуть схожі на вас: чому з молодим поколінням варто говорити про війнуЦе важливо! Як повідомили під час зустрічі журналістів з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, відтепер українські військові можуть відкривати вогонь у відповідь. Рішення ухвалює командир на місці – беручи до уваги наявне озброєння.