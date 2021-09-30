На Донбасі загинув український військовий

Ворожі війська протягом ранку 30 вересня вже тричі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Один з українських захисників отримав поранення, які були несумісні з життям.

При цьому один раз бойовики застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

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Внаслідок ворожих обстрілів один з українських військових отримав дуже важкі поранення. Врятувати воїна не вдалось.

Де відкривали вогонь окупанти:

Біля Новотошківського вони здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

вони здійснили прицільний обстріл позицій наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Кам'янок окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметри.

окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметри. В бік Попасної найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

У штабі Операції Об'єднаних сил запевнили, що дали гідну відсіч ворогу і змусили окупантів припинити обстріли.

В ОБСЄ стурбовані загостренням на Донбасі

Зазначимо, що раніше представники ОБСЄ повідомили про значне загострення на Донбасі. Такої ситуації не було з липня 2020 року. Цифри лякають: щодня реєструють понад 200 порушень домовленостей про режим тиші.

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