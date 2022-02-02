На Донбасі затримали гранатометника бойовиків, що обстрілював українських бійців

СБУ спільно з військовими Збройних сил затримала на Луганщині проросійського бойовика. Йому вже повідомили про підозру.

За даними правоохоронців, зловмисник у 2016 році, приєднався до лав окупантів, де був стрілком, снайпером і гранатометником. Бойовик брав участь в бойових діях проти сил АТО\ООС.

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Зокрема вів прицільний вогонь з гранатометів по бронетехніці сил Операції Об'єднаних сил у районі Новоолександрівки та Троїцького Попаснянського району Луганської області.

– зазначили в СБУ.

Бойовику повідомили про підозру

Бойовика затримали на лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Луганщини.

Йому вже повідомили про підозру та наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Злочинцю загрожує до восьми років позбавлення волі.



СБУ на Луганщині затримала бойовика / Фото Служби безпеки України



У Луганській області затримали бойовика / Фото СБУ

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