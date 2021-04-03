На Донбасі жодного перемир'я не було та планується, – Резніков

На переконання міністра окупованих територій Олексія Резнікова, не коректно говорити про перемир'я на Донбасі. Натомість слід вживати термін "режим припинення вогню".
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Віцепрем'єр зауважив, що ці поняття – абсолютно різні речі. Тому не слід їх плутати.
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Деталі заяви
Резніков, зокрема, наголосив, що ніякого перемир'я не було, немає та не планується.
В нас триває війна з 2014 року. Ніякого перемир'я жодного разу не було. Іноді є режими припинення вогню,
– підкреслив посадовець.
Також він уточнив момент щодо мінського формату. За словами віцепрем'єра, у його межах жодні перемовини не ведуть. Натомість там відбуваються консультації.
"Не ухвалює ніхто в Тристоронній контактній групі важливих політичних рішень щодо можливого договору про мир. Щодо політичної підгрупи, то тут всі ініціативи України з липня 2020 року блокує Росія, тому що у них своя тактика", – підсумував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.Зауважимо! Чинний режим припинення вогню на Донбасі триває ще з 27 липня 2020 року. Попри домовленості, окупанти регулярно його порушують та відкривають вогонь по позиціях ЗСУ. Ситуація загострилася на початку 2021 року. Внаслідок ворожих обстрілів вже загинули 26 захисників України.
Коротко про поточну ситуацію на сході України
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.
- Водночас українські розвідники попередили, що Кремль може готуватися до ескалації конфлікту на сході України.
- Доливає олії у вогонь і те, що російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. А у Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки.
- 2 квітня під час обстрілів поранили 2 українських військових. Також окупанти влучили в цивільний будинок, внаслідок чого постраждав мирний житель.
- У той же день бойовики відкрили вогонь біля Золотого, Світлодарська, Новотошківського, Пищевика, Красногорівки, Гнутового, у районі селища Опитне та поблизу Водяного, що на Приазов'ї.
Де біля кордону з Україною Росія розмістила свої війська / Інфографіка 24 каналу