На Донбасі жодного перемир'я не було та планується, – Резніков

На переконання міністра окупованих територій Олексія Резнікова, не коректно говорити про перемир'я на Донбасі. Натомість слід вживати термін "режим припинення вогню".

Віцепрем'єр зауважив, що ці поняття – абсолютно різні речі. Тому не слід їх плутати.

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Деталі заяви

Резніков, зокрема, наголосив, що ніякого перемир'я не було, немає та не планується.

В нас триває війна з 2014 року. Ніякого перемир'я жодного разу не було. Іноді є режими припинення вогню,

– підкреслив посадовець.

Також він уточнив момент щодо мінського формату. За словами віцепрем'єра, у його межах жодні перемовини не ведуть. Натомість там відбуваються консультації.

"Не ухвалює ніхто в Тристоронній контактній групі важливих політичних рішень щодо можливого договору про мир. Щодо політичної підгрупи, то тут всі ініціативи України з липня 2020 року блокує Росія, тому що у них своя тактика", – підсумував міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Коротко про поточну ситуацію на сході України

30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.

Водночас українські розвідники попередили, що Кремль може готуватися до ескалації конфлікту на сході України.

Доливає олії у вогонь і те, що російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. А у Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки.

російські війська почали масштабні навчання в окупованому Криму та на Кубані. А у Ростовській області та Краснодарському краї в небі вже помітили військові вертольоти та літаки. 2 квітня під час обстрілів поранили 2 українських військових. Також окупанти влучили в цивільний будинок, внаслідок чого постраждав мирний житель.

У той же день бойовики відкрили вогонь біля Золотого, Світлодарська, Новотошківського, Пищевика, Красногорівки, Гнутового, у районі селища Опитне та поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

Чинний режим припинення вогню на Донбасі триває ще з 27 липня 2020 року . Попри домовленості, окупанти регулярно його порушують та відкривають вогонь по позиціях ЗСУ. Ситуація загострилася на початку 2021 року. Внаслідок ворожих обстрілів вже загинули 26 захисників України.



Де біля кордону з Україною Росія розмістила свої війська / Інфографіка 24 каналу