На Донеччині окупанти розстріляли трьох полонених українських військових

Російська армія продовжує вчиняти воєнні злочини проти українських військових. У Донецькій області окупанти вчергове розстріляли 3 полонених захисників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Що відомо про розстріл українських полонених на Донеччині

В Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської територіальної громади Волноваського району.

Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон.

Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники збройних сил Росії розстріляли їх з автоматичної зброї,

– розповіли правоохоронці.

Вони нагадали, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Наразі прокурори проводять невідкладні слідчі розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

До слова, раніше окупанти розстріляли беззбройного українського військовополоненого також на Волноваському напрямку у Донецькій області. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.