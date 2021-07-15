Присвятив службі 21 рік: на Донеччині під час роботи загинув поліцейський Олександр Корж
Джерело:фейсбук Національної поліції України
Загинув поліцейський Олександр Корж. Він потрапив у аварію під час виконання службових обов'язків.
Олександр Корж працював старшим оперуповноваженим Волноваського районного відділу поліції у Донецькій області. Він загинув вранці 15 липня.
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Загинув поліцейський на Донеччині
Життя 38-річного старшого оперуповноваженого Волноваського районного відділу поліції передчасно обірвалося сьогодні вранці внаслідок ДТП під час виконання службових обов'язків,
– заявили у поліції.
У поліції повідомили, що він присвятив службі 21 рік.
"Колеги назавжди запам'ятають його щирим, доброзичливим та усміхненим, відповідальною людиною та гідним правоохоронцем", – розповіли у поліції.
Що відомо про життя та роботу Олександра Коржа
- усе життя поліцейський працював на лінії розшуку безвісно зниклих осіб і злочинців, які переховувалися від закону;
- повернув додому сотні людей та не дав уникнути покарання зловмисникам;
- на початку року став старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та почав розкривати тяжкі та особливо тяжкі злочини;
- у чоловіка залишився 10-річний син.
Видання "Depo.Донбас" написало, що:
- Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування;
- аварія сталася на дорозі біля міста Родинське – авто виїхало у кювет та перекинулося;
- попередньо писали – Олександр, який керував автомобілем, загинув;
- пасажири отримали тілесні ушкодження.
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