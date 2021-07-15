Присвятив службі 21 рік: на Донеччині під час роботи загинув поліцейський Олександр Корж

Загинув поліцейський Олександр Корж. Він потрапив у аварію під час виконання службових обов'язків.

Олександр Корж працював старшим оперуповноваженим Волноваського районного відділу поліції у Донецькій області. Він загинув вранці 15 липня.

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Загинув поліцейський на Донеччині

Життя 38-річного старшого оперуповноваженого Волноваського районного відділу поліції передчасно обірвалося сьогодні вранці внаслідок ДТП під час виконання службових обов'язків,

– заявили у поліції.

У поліції повідомили, що він присвятив службі 21 рік.

"Колеги назавжди запам'ятають його щирим, доброзичливим та усміхненим, відповідальною людиною та гідним правоохоронцем", – розповіли у поліції.

Що відомо про життя та роботу Олександра Коржа

усе життя поліцейський працював на лінії розшуку безвісно зниклих осіб і злочинців, які переховувалися від закону;

повернув додому сотні людей та не дав уникнути покарання зловмисникам;

на початку року став старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та почав розкривати тяжкі та особливо тяжкі злочини;

у чоловіка залишився 10-річний син.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого правоохоронця.

Видання "Depo.Донбас" написало, що:

Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування;

аварія сталася на дорозі біля міста Родинське – авто виїхало у кювет та перекинулося;

попередньо писали – Олександр, який керував автомобілем, загинув;

пасажири отримали тілесні ушкодження.

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