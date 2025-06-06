Адаптація природи до війни: на Донеччині птахи звили гніздо з залишків оптоволокна
- На Донеччині птахи звили гніздо з залишків оптоволокна на Торецькому напрямку.
- Військові зазначили, що це приклад адаптації природи до умов війни.
Захисники України показали цікаве явище природи. На Торецькому напрямку птахи звили гніздо, використовуючи залишки оптоволокна.
Про це пише 24 Канал із посиланням на 12 бригаду спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.
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Як війна впливає на екологію
Бійці 12 бригади "Азов" знайшли одне з покинутих гнізд на Торецькому напрямку. Птахи використали залишки оптоволокна під власні потреби.
Це лише один з десятків проявів того, як природа виживає у полум'ї війни. Між сотнями дронів, штурмів, обстрілів і кілометрів випаленої землі,
– сказали військові.
Гніздо птахів з залишків оптоволокна / Фото "Азову"
"Птахи змішали природний і штучний матеріали", – підкреслили захисники України.
До слова, в університеті Берклі в Каліфорнії відбулася виставка, присвячена екоциду Росії в Україні. Генеральний консул у Сан-Франциско Дмитро Кушнерук пояснив, що екоцид в Україні несе колосальні збитки, зокрема:
- 13 національних природних парків, 8 заповідників і 2 біосферні резервації окуповані військами Росії;
- збитків зазнали 20% природоохоронних територій України;
- обстріли та пожежі знищили понад 24 тисячі гектарів лісу, а загалом третина українських лісів зазнала серйозних ушкоджень;
- підрив Каховської ГЕС, що стався 6 червня 2023 року, забрав 14 кубічних кілометрів води. Дії російської армії призвели до затоплення 80 міст і сіл, руйнації величезної частини Херсонщини та екологічні збитки в розмірі понад 14 мільярдів доларів.