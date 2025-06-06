Адаптація природи до війни: на Донеччині птахи звили гніздо з залишків оптоволокна

Захисники України показали цікаве явище природи. На Торецькому напрямку птахи звили гніздо, використовуючи залишки оптоволокна.

Про це пише 24 Канал із посиланням на 12 бригаду спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

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Як війна впливає на екологію

Бійці 12 бригади "Азов" знайшли одне з покинутих гнізд на Торецькому напрямку. Птахи використали залишки оптоволокна під власні потреби.

Це лише один з десятків проявів того, як природа виживає у полум'ї війни. Між сотнями дронів, штурмів, обстрілів і кілометрів випаленої землі,

– сказали військові.

Гніздо птахів з залишків оптоволокна / Фото "Азову"

"Птахи змішали природний і штучний матеріали", – підкреслили захисники України.

До слова, в університеті Берклі в Каліфорнії відбулася виставка, присвячена екоциду Росії в Україні. Генеральний консул у Сан-Франциско Дмитро Кушнерук пояснив, що екоцид в Україні несе колосальні збитки, зокрема: