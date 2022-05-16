На Донеччині росіяни використовують весь арсенал: руйнують окопи і хочуть виснажити ЗСУ

Російські окупанти обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння – хочуть виснажити військових ЗСУ. Ворог руйнує окопи захисників, аби продовжувати наступ.

Ситуація на Донецькому напрямку

В оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6 ранку 16 травня повідомили про наступальні дії росіян на Донецькому напрямку.

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На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння до авіації включно з метою виснаження особового складу і руйнування фортифікаційних споруд підрозділів наших військ,

– йдеться у повідомленні.

Росіян вдалось відтиснути від Авдіївки

Бойові дії тривають на Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках – ворог продовжує наступ.

Водночас на Авдіївському напрямку, завдяки ЗСУ, ворог відійшов на раніше зайняті позиції з втратами.

Дещо спокійніше також, за даними Генштабу, на Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противником не вів, намагався здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ,

– зазначили у зведенні.

Росіяни продовжують скидати важкі бомби на "Азовсталь"

У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля російські окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні захисників на заводі "Азовсталь".

Нагадаємо, Україна намагається залучити усю силу світової спільноти для того, щоб евакуювати захисників Маріуполя. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Україна залучила усіх лідерів світу для переговорів з Путіним щодо "Азовсталі" та усі можливі міжнародні організації. Однак наразі Путін не дає згоди на евакуацію бійців.

Вчора, 15 травня росіяни застосували проти захисників Маріуполя запалювальні бомби із фосфором.

Донеччину обстрілюють фосфорними бомбами

Також фосфорні бомби окупанти застосували у селі Новокалинове Очеретинської громади, унаслідок чого згоріло кілька будинків.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що ситуація в області складка та напружена. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру. Однак наші воїни роблять усе можливе, щоб зупинити окупантів.

Так, українські захисники підірвали захоплені ворогами мости між Рубіжним та Сєвєродонецьком, аби стримати їхній наступ.

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