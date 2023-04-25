На Донеччині ворог лише за сьогодні втратив понад роту: йшли без підтримки техніки

Російські окупанти зазнають величезних втрат щодня. Їх розмір сягає роти. Крім того, ворог дивним чином міняє тактику.

Лише сьогодні вбитими та пораненими на Донеччині ворог втратив понад одну роту. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Він роз'яснив, що рота – це приблизно 100 людей. Загинув сьогодні 61 окупант, а поранень зазнав 81.

Такі втрати – щоденно. Зазвичай це 2 – 3 роти,

– додав Дмитрашківський.

Росіяни міняють тактику

Станом на 25 квітня ЗСУ ліквідували вже 187 770 російських окупантів. Лише за останню добу – 690 ворожих бійців

Окупанти дещо змінили тактику щодо наступальних дій. Дивно, що 4 дні поспіль ворог застосовував групу піхоти без підтримки техніки, лише з артилерією. Тобто атакували по 10 – 12 людей, хоча раніше було по 15 – 30.

Також змінилась тактика в повітрі. Росіяни все більше нав'язують свою ініціативу в повітрі. Вчора по лінії розмежування було 68 випадків застосування авіації.

Крім того, загарбники намагаються збільшувати кількість розвідувальних дронів. Зокрема, напередодні окупанти вперше використали "Шахіди" вдень, а потім взялись за безпілотники "Ланцети".