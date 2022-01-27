На Донеччині взяли під варту російського розвідника, який воював проти ЗСУ

Розвіднику збройних сил Росії, який воював проти української армії, обрали запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту з альтернативою внесення застави.

Розвідника окупантів підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Також йому інкримінують участь у терористичній організації.

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У російського розвідника були великі проблеми з законом

Підозрюваний був до цього судимий вже 5 разів – за крадіжки та грабежі. З 2020 року він, аби заробити грошей, приєднався до збройних сил держави-агресорки.

"Служив" чоловік розвідником розвідувального взводу 3 мотострілкового батальйону однієї з республік бойовиків. Перебував він на позиції "Изба", що поблизу Миронівського Бахмутського району Донеччини.

Бойовика затримали українські військові

До обов'язків чоловіка входило стеження за переміщенням українських військових.

Бойовика затримали українські військові. У нього вилучили автомат та мобільний телефон.

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Кримінальні провадження проти проросійських бойовиків: коротко

У січні на Луганщині затримали колишнього бойовика. Чоловік їхав отримувати українську пенсію.

До 5 років позбавлення волі засудили українця, який співпрацював з бойовиками. Він ніс бойові чергування.

Ще більше – 9 років з конфіскацією майна – отримав проросійський бойовик. Уродженець Луганщини добровільно приєднався до окупантів і брав безпосередню участь у боях проти ЗСУ.

Про те, як Росія шантажує Україну загостренням, у програмі Дениса Казанського: