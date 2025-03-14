Росіяни вбили двох братів-школярів на Донеччині: вони служили паламарями у храмі
- Внаслідок артобстрілу на Донеччині загинули двоє братів-школярів 11 і 13 років.
- Хлопчики служили паламарями у Покровському храмі села Гришине.
- Ще одна дитина, 14-річний хлопчик, госпіталізована у тяжкому стані.
- Всі троє дітей раніше були евакуйовані до Дніпропетровської області, але повернулися додому.
Внаслідок артобстрілу Донеччини загинули двоє школярів. Вони були рідними братами.
13 березня близько 16:20 окупанти вдарили по селу Рівне Мирноградської громади Покровського району. Внаслідок атаки загинули двоє хлопчиків віком 11 і 13 років. Ще одна дитина 14 років госпіталізована у тяжкому стані, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
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Загинули маленькі паламарі
Загиблих звали Максим і Тимофій. Вони були паламарями Покровського храму села Гришине.
У поліції розповіли, що у момент удару діти, попередньо, перебували на вулиці. Встановлено, що двоє братів раніше, у вересні 2024 року, були евакуйовані до Дніпра, а старший хлопчик, у серпні того ж року, – до міста Павлограда Дніпропетровської області.
Трагедію прокоментував і очільник ОВА Вадим Філашкін.
Це жахлива новина сама по собі, але ще жахливіше – що всіх трьох ще в серпні-вересні минулого року ми евакуювали на Дніпровщину. Рішення повернутися додому, очевидно, діти не ухвалювали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну,
– йдеться у повідомленні посадовця.
До слова, внаслідок нещодавнього удару по порту в Одесі загинули 4 сирійських громадян. Ще двоє людей зазнали поранення – українець та сирієць.