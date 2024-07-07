ЗСУ збили російський Су-25 на найгарячішому напрямку фронту

Українські захисники продовжують поповнювати втрати російських літаків для ворога. Так, вдень 7 липня їм вдалося збити черговий Су-25 у Донецькій області.

Про це повідомляє офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Зазначається, що Силам оборони вдалося ліквідувати ворожий літак на Покровському напрямку.

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ЗСУ збили ще один Су-25 на Покровському напрямку

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Збройних Сил України.

Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу,

– йдеться у повідомленні.

. Су-25 залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують понад 30 країн. Штурмовик Су-25 може розвивати швидкість у понад 900 кілометрів на годину, що дає змогу йому швидко долати великі відстані. Літак обладнаний різноманітною зброєю.

До слова, українські військові 10 червня збили ще один російський Су-25 також на Покровському напрямку. ЗСУ докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників.