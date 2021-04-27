Донецьк обвішали оголошеннями про відновлення українських документів і пенсії

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В окупованому Донецьку з'явилися оголошення щодо "специфічних" послуг. У рекламах обіцяють без виїзду в Україну відновити українські документи і навіть пенсії.

Джерело:

телеграм-канал donetchanyn

В оголошеннях обіцяють відновити фактично будь-які документи, по які потрібно звертатися у державні органи України. Хто розповсюдив оголошення і чи не є це шахрайством – наразі незрозуміло.

До речі Росія прискорює процес видачі паспортів на Донбасі, – правозахисники

Відновлення документів на Донбасі

У рекламних оголошеннях, якими обклеїли стовпи у Донецьку, обіцяють без виїзду замовника в Україну відновити документи. Окрім того, за тим самим контактним номером в оголошеннях рекламують відновлення пенсії в Україні. Зробити це обіцяють навіть без авансу чи переплати.

В оголошеннях обіцяють відновити такі документи:

  • свідоцтво про народження;
  • свідоцтво про шлюб чи розлучення;
  • документи про зміну прізвища;
  • довідка ОК-5 (про страхування особи);
  • реєстрація народження дитини;
  • реєстрація розлучення.


Оголошення про відновлення документів / Фото з телеграм-каналу donetchanyn

Російські паспорти на Донбасі: коротко

  • Велика кількість жителів окупованих територій мають паспорти Росії. За ними вони отримують соціальні виплати "псевдореспублік". 
  • Відтак, тим хто відмовився від українського громадянства на користь російського, пенсії в Україні не доступні.
  • Президент Росії Володимир Путін 19 березня 2020 року підписав указ про спрощене отримання громадянства для українців та білорусів.
  • 17 червня 2020 року він набув чинності. Відтоді на Донбасі стався "паспортний бум".
  • За даними правозахисників, російські паспорти в окупованому Донбасі вже отримали 583 тисячі людей.
  • Електронна черга зайнята до 2024 року. Якщо так буде далі, то у 2021 паспорти матимуть понад 2 мільйони жителів Донбасу. Крім того, 67 тисяч паспортів оформили неповнолітні.