Наступають з трьох боків: майор запасу оцінив шанси ворога в напрямку Костянтинівки

22 липня 2024, 15:48
Читать новость на русском

На фронті наразі склалась важка ситуація на трьох ділянках фронту. Ворог тисне поблизу Часового Яру та намагається просунутись до Торецька. Також складна ситуація біля Очеретиного та Воздвиженки і далі в напрямку траси Покровськ – Костянтинівка.

Головне завдання росіян вийти до життєво важливої траси та перерізати її. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що ворог має ще одну мету, коли тисне на Костянтинівському напрямку.

Читайте також ЗСУ вийшли з Кринків: як змінилася лінія фронту за тиждень

Намагаються погіршити логістику

На цій ділянці фронту проходить залізниця, по якій здійснюються важливі для фронту перевезення – особового складу, великої кількості техніки.

Тому росіяни борються за цю залізницю, намагаючись у такий спосіб погіршити нашу логістику,
– пояснив майор запасу ЗСУ.

Також є припущення, що росіяни, діючи на декількох напрямках, розпорошують свої сили. Водночас українській армії у такій ситуації також доводиться розтягувати свої ресурси на різні ділянки фронту.

Тому все залежить від того, яку кількість людей та техніки має кожна сторона. У кого менше, той і розтягує сили тоншим шаром,
– пояснив він.

Водночас відстань між Часовим Яром та Очеретино складає приблизно 40 кілометрів.

У бойових статутах, за словами військового експерта, зазначено, що на лінії фронту такої протяжності має наступати дивізія – це 5 – 7 бригад. Її завдання прорвати лінію оборони противника на відтінку 3 – 5 кілометрів. В цю щілину зможе пройти у тил противника велика кількість живої сили та техніки.

Тому росіяни працюють відповідно до бойового статуту,
– наголосив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, що просування окупантів у бік траси Покровськ – Костянтинівка є дуже небезпечним для українських сил. Це значно ускладнить логістику ЗСУ на Покровському напрямку.

Що відбувається на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті

Автор: Вікторія Грабовська