Наступають з трьох боків: майор запасу оцінив шанси ворога в напрямку Костянтинівки

На фронті наразі склалась важка ситуація на трьох ділянках фронту. Ворог тисне поблизу Часового Яру та намагається просунутись до Торецька. Також складна ситуація біля Очеретиного та Воздвиженки і далі в напрямку траси Покровськ – Костянтинівка.

Головне завдання росіян вийти до життєво важливої траси та перерізати її. Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що ворог має ще одну мету, коли тисне на Костянтинівському напрямку.

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Намагаються погіршити логістику

На цій ділянці фронту проходить залізниця, по якій здійснюються важливі для фронту перевезення – особового складу, великої кількості техніки.

Тому росіяни борються за цю залізницю, намагаючись у такий спосіб погіршити нашу логістику,

– пояснив майор запасу ЗСУ.

Також є припущення, що росіяни, діючи на декількох напрямках, розпорошують свої сили. Водночас українській армії у такій ситуації також доводиться розтягувати свої ресурси на різні ділянки фронту.

Тому все залежить від того, яку кількість людей та техніки має кожна сторона. У кого менше, той і розтягує сили тоншим шаром,

– пояснив він.

Водночас відстань між Часовим Яром та Очеретино складає приблизно 40 кілометрів.

У бойових статутах, за словами військового експерта, зазначено, що на лінії фронту такої протяжності має наступати дивізія – це 5 – 7 бригад. Її завдання прорвати лінію оборони противника на відтінку 3 – 5 кілометрів. В цю щілину зможе пройти у тил противника велика кількість живої сили та техніки.

Тому росіяни працюють відповідно до бойового статуту,

– наголосив Олексій Гетьман.

Нагадаємо, що просування окупантів у бік траси Покровськ – Костянтинівка є дуже небезпечним для українських сил. Це значно ускладнить логістику ЗСУ на Покровському напрямку.

Що відбувається на Костянтинівському напрямку: дивіться на карті