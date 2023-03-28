Окупант зізнався, що командування заохочувало вбивати цивільних у Донецьку
Джерело:War in Ukraine
Полонений загарбник розповів, що командування змушувало військових розкидувати міни-пелюстки у житлових кварталах Донецька. Мовляв, люди гинутимуть і можна буде звинуватити в цьому ЗСУ.
Окупант воював проти України від так званої "ДНР". Варто зауважити, що бойовик свідомо виконував терористичні накази командування у рідному місті.
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Під час допиту полонений бойовик з так званої "ДНР" на ім'я Вашенко Кирило Віталійович зізнався, що військове командування змушувало його розкидати міни-пелюстки у житлових кварталах його рідного Донецька. Усе для того, аби цивільні підривалися на снарядах, а окупанти могли створювати фейки про обстріли з боку Збройних Сил України.
Отримав наказ від свого безпосереднього командира з позивним "Кент" розкидати в Донецьку міни-пелюстки, щоб на них підривалися мирні жителі, з метою звинуватити у цьому потім ЗСУ. Спитали, для чого це робити, адже мирні жителі загинуть. Сказали: "Так треба. Не лізьте не у свою справу",
– розповів окупант.
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"ЗСУ залякують людей десь в Донецьку": як ворог дискредитує українську армію
- Росіяни вкотре зганьбилися фейком про ЗСУ. Цього разу пропагандисти вирішили не сильно заморочуватися.
- Вони почали активно поширювати відео, на якому нібито український воїн залякує жінку з дитиною. Цю постанову поширило навіть кремлівське МЗС.
- Варто зауважити, що місцевість на знятих кадрах швидко розпізнали. Якщо вірити цьому відео, виходить, що українські війська уже десь між Донецьком та Макіївкою. Згодом загарбники визнали, що "облажалися" і зазначили, що "треба більше тренуватися" в створенні дезінформаційного контенту.