У Донецькій ОВА повідомили про зміни щодо евакуаційних потягів в Краматорську
11 березня 2022 , 09:03Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Донецької ОВА
Важлива інформація для тих, хто хотів виїхати на евакуаційних потягах з Краматорську. Зокрема повідомляється про певні зміни у графіку їхнього руху.
Як повідомляє Донецька ОВА, евакуаційні потяги з Краматорська отримають певні зміни до графіка.
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Які евакуаційні потяги з Краматорська змінять свій графік
11 березня з залізничного вокзалу Краматорська виїжджатимуть такі потяги:
- № 141/142 на Сарни (Рівненська область), 14 вагонів, о 10.30;
- на Самбір (Львівська область), 13 вагонів, о 15.00.
Більше потягів на цей день не буде, передають у Донецькій ОВА.
Раніше в Укрзалізниці нагадали прості правила евакуації. У компанії розповіли, що необхідно мати з собою, а також що варто взяти на евакуаційний рейс.
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