В Донецькій ОВА розповіли про стан постраждалих внаслідок обстрілу Краматорська
Російські окупанти здійснили обстріл Краматорська. Авіаракетний удар був дуже потужним – постраждали десятки будівель.
Бомбардування росіян завдало шкоди 32 багатоповерхівкам. Загалом зруйновано понад 800 квартир.
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Ситуація з постраждалими
За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленко, внаслідок атаки росіян поранення отримали 25 мешканців міста. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
Ступені поранення здебільшого легкі. Середня ступінь важкості травм лише у 6 людей, одному з них ще зранку було зроблено операцію. Загрози для життя ні в кого немає, всі постраждалі перебувають у безпеці, а в подальшому зможуть проходити і процес реабілітації,
– повідомив голова Донецької ОВА.
Також він додав, що евакуація мирних мешканців з "гарячих" точок дуже важлива. Зокрема, евакуація з одного із об'єктів, який зазнав бомбардувань, допомогла врятувати десятки життів. Якби їх не вдалося вивезти з перед атакою росіян – довелося б говорити про значну більшість кількість постраждалих, а також і жертв.
Обстріл Краматорська: що сталося
- Уночі 5 травня російські окупанти здійснили напад на Краматорськ. Ворог використав багато ракет, які завдали місту великих руйнувань.
- У звичному для себе стилі росіяни обрали цілями житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Постраждали приміщення приватних підприємств, декілька закладів, дві школи, дитячий садок, лікарня, котельня та приватні будинки.
- Загалом ракетний обстріл росіян завдав руйнувань 32 багатоповерхівкам. За підрахунком, 810 квартир є повністю зруйнованими. Травми отримали 25 мирних мешканців. Жертв вдалося уникнути завдяки успішно проведеній евакуації. Жителів міста закликають подбати про свою безпеку та вирушити у більш безпечний регіон України.
- Разом з нападом на Краматорськ росіяни здійснили цинічний обстріл Свято-Успенської лаври, що у Святогірську. Ворог завдав удару туди, де ховалися переселенці. Травми отримали 7 людей. Раніше російські окупанти вже атакували об'єкт – це відбулося 12 березня.
- Британська розвідка отримала інформацію про те, що росіяни хочуть будь-що захопити Краматорськ і Сєвєродонецьк. ЗСУ чинять активний спротив, але ворог мріє його переламати.
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