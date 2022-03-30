На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії, але безуспішно, – Генштаб

Російські окупанти продовжують вогневий вплив і штурмові дії на Донецькому напрямку. Однак будь-які спроби ворога захопити нові населені пункти успіху не мають.

Відповідну інформацію оприлюднили у Генеральному штабі Збройних Сил України вночі 30 березня.

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На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти завдавали авіаційних і ракетних ударів по районах Кремінної та Маріуполя. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль Попасної, Рубіжного та повному захопленні Маріуполя, але успіху не мав.

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