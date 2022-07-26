У Донецьку почалася велика пожежа на нафтобазі після вибуху
Джерело:телеграм Дениса Казанського
В окупованому Донецьку 26 липня – неспокійно. Після вибухів спалахнула нафтобаза.
Масштабна пожежа виникла в Будьонівському районі Донецька. Напередодні серію вибухів чули в окупованій Горлівці.
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У СтратКомі ЗСУ зазначили, що "селітра і бавовна з повною відповідальністю віднеслись до цього дійства". Тому результат вражає.
Вибухи в Донецьку
Жителів одного з районів Донецька 26 липня почули вибухи. В іншій частині міста почалася пожежа на важливому об'єкті. Телеграм-канали писали про займання нафтобази, але тоді ще інформацію не підтверджували ні окупанти, ні наша військова розвідка.
Крім цього, вночі повідомляли про "прильоти" у Пролетарському районі Донецька. Місцеві жителі писали в мережі, що там завдали прицільного удару по точці базування російських військ.
Вибухи на складах окупантів
- За останні тижні на окупованих територіях України постійно вибухають склади та військові інфраструктурні об'єкти.
- Це явище стало частішим, коли в Україну надійшли американські системи HIMARS. За допомогою них ЗСУ знищили 50 складів боєприпасів росіян за кілька тижнів.
- Наприклад, 24 липня вибухи прогриміли в окупованій Каховці. Місцеві говорили про ранкову "селітру".
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