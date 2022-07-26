У Донецьку почалася велика пожежа на нафтобазі після вибуху

В окупованому Донецьку 26 липня – неспокійно. Після вибухів спалахнула нафтобаза.

Масштабна пожежа виникла в Будьонівському районі Донецька. Напередодні серію вибухів чули в окупованій Горлівці.

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У СтратКомі ЗСУ зазначили, що "селітра і бавовна з повною відповідальністю віднеслись до цього дійства". Тому результат вражає.

Вибухи в Донецьку

Жителів одного з районів Донецька 26 липня почули вибухи. В іншій частині міста почалася пожежа на важливому об'єкті. Телеграм-канали писали про займання нафтобази, але тоді ще інформацію не підтверджували ні окупанти, ні наша військова розвідка.

Крім цього, вночі повідомляли про "прильоти" у Пролетарському районі Донецька. Місцеві жителі писали в мережі, що там завдали прицільного удару по точці базування російських військ.

Вибухи на складах окупантів

За останні тижні на окупованих територіях України постійно вибухають склади та військові інфраструктурні об'єкти.

Це явище стало частішим, коли в Україну надійшли американські системи HIMARS. За допомогою них ЗСУ знищили 50 складів боєприпасів росіян за кілька тижнів.

Наприклад, 24 липня вибухи прогриміли в окупованій Каховці. Місцеві говорили про ранкову "селітру".

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