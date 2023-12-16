У Донецьку, імовірно, приліт по військовій базі окупантів: над містом здійнявся чорний дим
Над окупованим Донецьком здійнявся величезний стовп чорного густого диму. Ймовірно, прилетіло по військовій базі російських загарбників.
Відповідні кадри з окупованого Донецька поширили в мережі. Про це пише 24 Канал.
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Що відомо по приліт в Донецьку
Журналіст і блогер Денис Казанський повідомив, що прилетіло у військову базу окупантів у Будьонівському районі Донецька.
Ймовірно, прилетіло по ворожій базі: дивіться відео
Спалахнула сильна пожежа. Густий чорний дим здійнявся над містом, його видно в різних районах.
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Густий дим видно здалеку: дивіться відео
"Новини Донбасу" повідомили, що внаслідок обстрілу в Будьонівському районі горить цистерна з нафтопродуктами. Зауважили, що 15 грудня у цьому ж районі був удар по нафтобазі.
За даними ЗМІ, горить цистерна з нафтопродуктами: дивіться відео
Зауважимо, що офіційних даних поки не було.