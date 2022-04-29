У Донецьку затримали ще одного співробітника ОБСЄ: нібито за "шпіонаж"

29 квітня 2022 , 22:34
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Джерело:

телеграм Андрющенко Time

Росіяни продовжують незаконне затримання людей. Від їхніх злочинних намірів не рятує навіть посвідчення працівника ОБСЄ, яка є нейтральною та веде спостереження за подіями.

Російські окупанти продовжують активно порушувати усі міжнародні норми та домовленості. Ворог не збирається приховувати своїх діянь – він відкрито ними хизується.

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Затримання працівника ОБСЄ у Донецьку

Росіяни повідомили про затримання працівника ОБСЄ у Донецьку. Вони повідомили, що це українець Михайло Голда. 

Російські окупанти приписали йому "шпіонаж". Зокрема, вони заявляють, що затриманий нібито збирав дані про дислокацію військових так званого "ДНР" та об'єктах промисловості, а згодом передавав дані іноземній розвідці. 

Затримання працівників ОБСЄ

Чим займається СММ ОБСЄ 

СММ – це цивільна місія спостерігачів, яка працює 24/7. Працівники місії ОБСЄ не мають зброї. Головним завданням місії ОБСЄ була неупереджена та об'єктивна звітність про ситуацію в Україні. Також ОБСЄ мала налагоджувати діалог між всіма сторонами. 

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Автор: Ярослав Сиваківський