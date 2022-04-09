Донька "гауляйтера" Маріуполя Іващенка, якого підозрюють у держзраді, виїхала в ЄС
9 квітня 2022 , 13:18Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Андрющенко Time"
Маріонетки окупантів повторюють сценарії, які притаманні їхнім ляльководам. Так, донька "гауляйтера" Маріуполя Костянтина Іващенка виїхала до Євросоюзу.
Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко. Він і провів аналогії з вищим керівництвом Росії, чиї діти відсиджуються за кордоном.
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Донька "гауляйтера" переховується від війни в ЄС
Так, Олександра Іващенко, донька призначеного окупантами "мера" Маріуполя, зараз переховується у країнах Євросоюзу. Туди вона виїхала, щоб врятуватися від війни.
Яка типова історія. Батько бере участь у "священній війні проти європейських цінностей", а донька ховається від війни, розв'язаної її батьком,
– зазначив він.
Коротко про Костянтина Іващенка
- 4 квітня його російські загарбники призначили "мером" Маріуполя.
- Відомо, що він був членом партії ОПЗЖ. А перед тим розвалив найбільше в Україні машинобудівне підприємство.
- За кілька днів, 8 квітня, він розповів, що зараз у Маріуполі перебуває 300 тисяч мешканців. Це – брехня. Зараз у місті перебуває від 100 до 130 тисяч людей.
- А вже наступного дня, 9 квітня, Ірина Венедіктова підписала підозру Костянтину Іващенку. Його звинувачують у державній зраді.
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