Донька мріяла про перемогу над СНІДом, – на суді MH17 батько загиблої звернувся до Росії

У Нідерландах на суді щодо катастрофи рейсу MH17 продовжують виступати родичі загиблих. Цього разу Фрейг Крейзер, який втратив свою доньку Керлін, звернувся до Росії.

Крейзер розповів, що останньою вісткою від доньки було те, що вона зі своїм хлопцем не запізнилась на рейс. Дівчині було лише 25 років.

До теми Матір загиблого в МН17 хлопця принесла прах сина в суд в Гаазі та звернулась до Путіна

Вони так часто запізнювались кудись...Чому не запізнились цього разу,

– у розпачі наголосив батько.

Вони переконані, що катастрофа була пов'язана з невдалим воєнним актом. Крейзер додав, що його Керлін опинилась не втому місці не у той час.

Дівчина мріяла про перемогу над СНІДом

Карлін працювала над метою, аби світ переміг СНІД. Вона брала участь у трьох проєктах щодо пошуку ліків проти СНІДу та раку.

Батько звернувся до росіян

Чоловік наголосив, що родичі прагнуть не помсти, а правди. Хочуть кримінальний процес, направлений на встановлення істини. Для цього важлива присутність підозрюваних на суді.

"Ми розуміємо, що цього не станеться без співпраці російського народу. Тому ми просимо: росіяни, допоможіть нам", – сказав Крейзер.

Виступи інших родичів

Сілена Фредрікс та чоловік Роб втратили у катастрофі свого 23-річного сина та його дівчину. Матір під час виступу поставила на трибуну урну з прахом свого сина. Жінка хотіла б вірити, що Путін колись визнає провину та вибачиться, але навряд чи це колись станеться.

Пітер ван дер Меєр втратив у катастрофі MH17 3 маленьких доньок. Їм було 7, 10 та 12 років. Чоловік розповів, що пройшов через пекло.

Ще один чоловік розповів на суді, що втратив у катастрофі сестру, її чоловіка, племінницю і племінника. Він виступав також від імені матері, яка не змогла пережити горе.

Катастрофа МН17: що відомо

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту було 298 пасажирів. На жаль, ніхто не вижив.

Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі 4 фігурантам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Тривають судові засідання. Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році. Зокрема називають три ймовірні дати – 22 вересня 2022 року, 17 листопада 2022 року, 15 грудня 2022 року.



Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу