Путін відкрито показав своїх фаворитів: кого можуть готувати наступником диктатора

Є чимало думок щодо того, хто ж стане наступником Владіміра Путіна. Часто у цьому контексті згадують сім'ю Патрушевих, забуваючи при цьому про сім'ю самого Путіна.

Публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що Путін намагається просунути у велику політику своїх дочок. Однак лише одна з них виявляє "президентські" амбіції.

Радимо переглянути Найближча людина Путіна і новий Берія: хто такий Алєксєй Дюмін і чи стане він наступником царя

Всіх дочок пхають у політику

На так званому Петербурзькому міжнародному економічному форумі раптово виступили одразу дві доньки Владіміра Путіна – Марія Воронцова та Єкатєріна Тіхонова. Раніше вони не з'являлися на публіці разом.

Це, безумовно, зробили для того, аби витягнути цих дівчат на авансцену російської політики, оскільки вони самі туди активно лізуть. Особливо Єкатєріна. Марія не дуже охоче йти у політику, оскільки вони більше про науку, "соціалку",

– зауважив Ростислав Мурзагулов.

Марія Воронцова раніше жила за кордоном та була одружена з нідерландським бізнесменом Йорритом Фаассеном. Ймовірно, старша донька Путіна не хотіла жити у Росії, адже близько 10 років жила за межами рідної країни.

Зауважимо, що Воронцова є кандидатом медичних наук, доцентом кафедри внутрішніх хвороб Факультету фундаментальної медицини МДУ та членкинею вченої ради МДУ, тож, очевидно, що кар'єру вона планувала будувати не в політичній сфері.

"З огляду на те, як вона виступала і що говорила на форумі, якихось великих політичних амбіцій я у ній не побачив", – додав Мурзагулов.

Політичні амбіції молодшої доньки Путіна

Цього ж не можна сказати про сестру Воронцової – Єкатєріну Тіхонову. Вона є гендиректором фонду "Іннопрактика", який проводить дослідження у сфері нафтовидобутку, геології, біотехнологій та хімії. Серед його партнерів – "Роснефть", "Газпром" і "Ростех".

Політичні амбіції є у Катєріни Тіхонової – вони з неї "пруть". Всі чекали, що ж вона скаже на форумі, але було якесь таке відчуття бомби, що не розірвалася. Промова була абсолютно пуста, не мала ніякого практичного сенсу,

– зазначив публіцист.

Хоч Тіхонова постійно наголошувала на своєму "альянсі" з Андрєєм Бєлоусовим – новим міністром оборони Росії. Вона немовби показувала, що це вона його привела до посади. З її промови стає зрозуміло, що Тіхонова планує йти якомога вище по політичній кар'єрній драбині.

"Але який вона президент? Це жалюгідна спроба, але є й позитив. Ось коли Путін почне зовсім слабшати, то його доньок та всіх інших, кого він розглядає своїми надійними замінами, – почнуть рвати на частини. І буквально, і фігурально. Добре, що Путін показує, хто реально є його фаворитами, бо іншим представникам російських еліт одразу буде зрозуміло, в кого цілитися", – підкреслив Мурзагулов.

Очевидно, що між вежами Кремля почнуться нові серйозні міжусобиці. Зрештою, політичні скандали на цьому тлі можуть досягнути такого рівня, що війна в Україні відійде на другий план.

Що відомо про можливу наступницю Путіна