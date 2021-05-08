Донька судді підтримала Басту й образила Україну: дівчина раптом стала патріоткою та вибачилася

Напередодні у мережі вибухнув черговий антиукраїнській скандал – користувачка на ім'я Настя висловила обурення щодо реакції українців на співака Басту. Водночас вона не добирала слів, а також назвала українців "бидлом", а Крим – "прос*аним". Щоправда, згодом дівчина все ж вибачилася та заявила, що вона – справжня патріотка.

Настя, зокрема, підтвердила, що її прізвище – Константинова. Також вона розповіла, що справді походить із родини адвокатів. Раніше у мережі писали, що її мати Христина Константинова працює у Печерському райсуді Києва. Батько дівчини – колишній офіцер СБУ Анатолій Тарасюк. Зараз він працює в ДБР і розслідує справи Майдану.

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Своє попереднє висловлювання вона назвала неправильним. Також вибачилася "перед тим українськими громадянами, яких її слова обурили та виправдано розгнівали".

Таку свою поведінку Настя пояснила любов'ю до творчості Басти. Але, як підкреслила, нічого не знала про його політичні погляди.

"Якщо він справді підтримує анексію Криму, то я це не розділяю. Також хочу вибачитися за свої грубі висловлювання у бік наших українських громадян, які захищають свою територію та відстоюють інтереси територіальної цілісності", – наголосила дівчина.

Константинова додала, що в дитинстві дуже любила відпочивати в Криму, як і багато хто. Тому їй дуже шкода, що зараз ця земля – тимчасово окупована.

Також хотіла б сказати, що я патріот – своєї країни Я народилася тут і виросла. Я поважаю людей, що захищають мою країну. Я – за цілісність країни. Я справді хочу її єдності та процвітання,

– заявила новоспечена патріотка.

Готова понести відповідальність

Крім того, Настя зауважила, що її родичі юристи поважають закон і Конституцію України. Натомість вона зганьбила їхні імена.

Але я – повнолітня (не чути, скільки їй років – 24 канал) і дієздатна людина. Тому є готовою нести відповідальність за сказане,

– підсумувала Константинова.

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Що цьому передувало

У вересні 2017 року СБУ заборонила російському реперу Басті (Василю Вакуленку) в'їзд на територію України. Він незаконно відвідував окупований Крим з концертами.

У вересні 2020 року Басту офіційно виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оскільки 3 роки минули.

У травні 2021 року в артиста мали відбутися концерти в Києві. А коли він завітав до української столиці, його зустріли активісти.

Патріоти хотіли нагадати співаку про окупований Крим та війну з Росією. Втім, від запитань він тікав, а його охорона навіть дозволила собі накинутися на двох чоловіків.

Після цього на захист Басти стала Анастасія Константинова. Окрім зізнань у любові до Басти, дівчина заявила, що в Україні немає нормальних виконавців. Тому у неї "від цього л*йна вже вуха в’януть".

Також вона накинулася і на самих українців, назвавши їх бидлом.

Щодо поїздок Басти до окупованого Криму, це на переконання Насті, нічого не означає. Крім того, дівчина заявила, що Україна "про**ала" півострів, тому з цим треба змиритися.

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